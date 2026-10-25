Manchester United przegrał z Bournemouth (0:3), a Michael Carrick przyznał, że nie wie, co przyniesie przyszłość. Jak przekazało Sky Sports, trener był świadomy odpowiedzialności.

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Manchester United przeżywa trudne chwile

Manchester United po porażce na Old Trafford znalazł się w trudnym położeniu, a dalsza przyszłość Michaela Carricka pozostaje niepewna. Po spotkaniu Anglik został zapytany o możliwą rozmowę z władzami klubu dotyczącą jego stanowiska. Nie złożył jednak żadnych deklaracji, podkreślając, że sytuacja wciąż jest otwarta.

– To trudna sytuacja. Nie da się jej ukryć. Jak to wygląda, co będzie dalej, naprawdę nie wiem. W każdym razie zawsze będę robił to, co najlepsze dla tego klubu. Mówiłem to od zawsze i teraz tego nie zmienię. Kocham to, co robię. Kocham swoją pracę. Czuję odpowiedzialność. Niemniej musimy poczekać i zobaczyć – powiedział Carrick w rozmowie ze Sky Sports.

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Trener przyznał również, że ostatnie wydarzenia mocno na niego wpłynęły. Nie chodziło mu jednak wyłącznie o osobiste konsekwencje wyniku, lecz przede wszystkim o sytuację klubu, z którym jest związany od lat. Porażka przed własną publicznością była dla niego kolejnym trudnym doświadczeniem w barwach Manchesteru United.

– Muszę przyznać, że naprawdę trudno mi przeżyć taki dzień w tym klubie piłkarskim i poczuć emocje oraz dynamikę dzisiejszego dnia. Nie dla mnie osobiście, ale dla Manchesteru United. Tak, dzisiaj było naprawdę różnie. Oczywiście czuję dużą odpowiedzialność – przyznał szkoleniowiec Czerwonych Diabłów.

Carrick podkreślił, że jego więź z klubem sprawia, iż obecne trudności szczególnie go bolą.

– Jestem w klubie od dawna i biorąc pod uwagę moją pozycję, czuję ogromną odpowiedzialność. W związku z tym bardzo boli mnie, że przechodzimy przez ten trudny okres – dodał Anglik.

Na razie nie wiadomo, jakie decyzje podejmą władze Manchesteru United. Sam trener pozostawił sprawę otwartą, przyznając, że trzeba poczekać na rozwój wydarzeń.