Conte łączony z nowymi klubami. Włoch uciął spekulacje

Antonio Conte uciął medialne spekulacje dot. negocjacji z innymi klubami. Od lipca włoski taktyk pozostaje bez pracy. Ostatnim zespołem, jaki prowadził było Napoli, z którym rozstał się po sezonie 2025/2026.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Conte powiedział dość. Obszerny komunikat ws. przyszłości

Antonio Conte ostatnie dwa sezony spędził w Serie A, gdzie od lipca 2024 roku odpowiadał za wyniki Napoli. Drużynę spod Wezuwiusza doprowadził do mistrzostwa kraju w 2025 roku. Po zakończeniu poprzedniej kampanii zdecydował się jednak pożegnać z klubem. Od tego momentu pozostaje bez pracy.

W międzyczasie 57-latek jest przymierzany do kilku nowych drużyn. Pojawia się wiele informacje, że może zostać nowym trenerem Manchesteru United. Łączy się go również z Juventusem. Antonio Conte postanowił zabrać głos ws. przyszłości, publikując oświadczenie i ucinając plotki.

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– Moje nazwisko było łączone z wieloma klubami, ale obecnie nie prowadzę z żadnym z nich zaawansowanych negocjacji. Po wspaniałym i pełnym sukcesów okresie pracy w Napoli zamierzam dać sobie tyle czasu, ile potrzebuję, aby zastanowić się, kiedy i w jakich okolicznościach wrócić do pracy trenerskiej. Będzie to starannie przemyślana decyzja, którą podejmę dopiero wtedy, gdy uznam, że warunki są odpowiednie – przekazał Antonio Conte.

– Czytałem doniesienia dotyczące rzekomych żądań finansowych, oczekiwania pełnej kontroli nad klubem, które miałem już przedstawiać zainteresowanym zespołom, a także obaw związanych z moim rzekomo trudnym charakterem. Te informacje są bezpodstawne. Na ten moment nie ma żadnych konkretnych przesłanek, które pozwalałyby na wysuwanie takich ocen – tłumaczy włoski taktyk.

– Jeśli pojawi się konkretna propozycja, wtedy nadejdzie czas na rozmowy z zainteresowanym klubem i wspólne ustalenie warunków ewentualnej współpracy. Oczywiście z uwzględnieniem potrzeb obu stron, a także cech i metod pracy, które definiują mnie jako trenera. Do tego czasu wszelkie przypuszczenia dotyczące moich oczekiwań i dalszej przyszłości zawodowej pozostają jedynie spekulacjami i nie powinny być przedstawiane jako fakty – dodał.

Wygląda więc na to, że na ten moment nie dzieje się nic konkretnego w kontekście powrotu Conte na ławkę. W przeszłości prowadził takie zespoły jak Tottenham, Inter Mediolan, Chelsea, Juventus czy reprezentację Włoch. Zdobywał m.in. mistrzostwo Anglii oraz pięć razy mistrzostwo Włoch.