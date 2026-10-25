Wisła Kraków podjęła decyzję. Dwóch obrońców zostaje na dłużej

Wisła Kraków zabezpieczyła przyszłość dwóch zawodników. Julian Lelieveld i Darijo Grujcić zostaną w klubie do 30 czerwca 2028 roku, podała Wisła w oficjalnym komunikacie.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Wisła Kraków zabezpieczyła defensywę

Wisła Kraków zdecydowała się skorzystać z zapisów w kontraktach Juliana Lelievelda i Dario Grujcicia, przeedłużając z nimi współpracę. To ważna informacja w kontekście budowania kadry na kolejne sezony. Lelieveld i Grujcić mają już za sobą kilkadziesiąt występów w wiślackich barwach, a klub postanowił zachować ich w zespole na dłużej.

Holenderski obrońca od momentu dołączenia do Wisły rozegrał 36 oficjalnych spotkań. Jego dorobek obejmuje trzy bramki oraz siedem asyst, co pokazuje, że potrafi wnosić do gry zespołu nie tylko jakość w defensywie, ale również konkretne liczby w ofensywie. Klub z PKO BP Ekstraklasy potwierdził swoją decyzję w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

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„JULIAN LELIEVELD ZOSTAJE W GRZE! Wisła Kraków skorzystała z opcji przedłużenia kontraktu holenderskiego obrońcy. Julian Lelieveld pozostanie zawodnikiem Białej Gwiazdy do 30 czerwca 2028 roku. Od momentu dołączenia do Wisły rozegrał 36 oficjalnych spotkań, w których zdobył 3 bramki i zanotował 7 asyst. Teraz przed nim kolejne wyzwania! Jedziemy dalej!” – przekazało biuro prasowe krakowskiej ekipy na platformie X.

Dłużej w Krakowie pozostanie także austriacki piłkarz, mający na koncie 33 oficjalne występy w koszulce Wisły, a jego dorobek to jedna bramka i jedna asysta.

„DEFENSYWA ZABEZPIECZONA! Kolejny sezon z Białą Gwiazdą przed nim! Wisła Kraków zdecydowała się aktywować opcję przedłużenia umowy z Darijo Grujciciem, który pozostanie przy Reymonta do 30 czerwca 2028 roku. Austriacki defensor ma już za sobą 33 oficjalne występy w wiślackich barwach, a na jego koncie są bramka i asysta. Czas na kolejne!” – napisano w drugim komunikacie.

Wisła zatrzymuje zatem dwóch obrońców, którzy znają już realia klubu. Mogą tym samym kontynuować pracę w zespole.