Bułka kontuzjowany! Wiadomo, co z bramkarzem reprezentacji Polski

Marcin Bułka nie zagrał w spotkaniu Neom SC z Abha Club w ramach 11. kolejki Saudi Pro League. Powodem była kontuzja odniesiona na treningu. Szkoleniowiec saudyjskiego klubu przekazał, że nie jest to poważny uraz.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Marcin Bułka

Bułka z drobnym urazem. Wypada na dziesięć dni

Marcin Bułka w końcu może liczyć na regularną grę w barwach Neom SC. W porównaniu do pierwszego sezonu w Arabii Saudyjskiej problemy zdrowotne go omijają. Tak przynajmniej było do pewnego momentu, ponieważ w ostatnich dniach bramkarz reprezentacji Polski doznał urazu na treningu. Z tego powodu nie mógł wystąpić w sobotnim starciu z Abha Club w ramach 11. kolejki Saudi Pro League. Mimo to jego zespół wygrał (2:0).

O stanie zdrowia reprezentanta Polski na konferencji prasowej poinformował Christopher Galtier, a więc szkoleniowiec Neom SC. Z jego wypowiedzi wynika, że nie jest to nic poważnego. Bułka będzie pauzował przez maksymalnie dziesięć dni, a następnie wróci między słupki saudyjskiego zespołu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

W tym sezonie Bułka imponuje formą. Łącznie wystąpił w 10 meczach, w których 3 razy zachował czyste konto. We wrześniu został wybrany najlepszym bramkarzem Saudi Pro League. 27-latek prawdopodobnie wygrał także rywalizację o miano pierwszego bramkarza reprezentacji Polski. Podczas ostatniego zgrupowania przy okazji Ligi Narodów wystąpił we wszystkich czterech spotkaniach.

Bułka jest związany z Neom SC od lata tamtego roku. Do Arabii Saudyjskiej przeniósł się z Nicei za 15 mln euro. Poprzedni sezon stracił z powodu zerwanych więzadeł krzyżowych. W minione lato było głośno na temat jego powrotu do Europy. Interesował się nim m.in. Olympique Marsylia. Pojawiały się również plotki na temat zmiany pracodawcy wewnątrz ligi, gdyż był na liście życzeń Al-Hilal.