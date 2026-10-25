Koszmar Lecha w Warszawie. Kapitan zszedł, a potem padły te słowa

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mikael Ishak

Mikael Ishak nie dokończył hitu Legia – Lech

Mikael Ishak nie zdołał kontynuować spotkania 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy i już w pierwszej części rywalizacji musiał opuścić murawę. Uraz szwedzkiego napastnika to niepokojąca wiadomość dla poznańskiej drużyny, której kapitan odgrywa ważną rolę zarówno w ofensywie, jak i w szatni. W miejsce zawodnika w 14. minucie wszedł Yannick Agnero.

Wstępne informacje o możliwej długości przerwy przekazano podczas transmisji rywalizacji na antenie TVP Sport. – To może być około trzech tygodni przerwy – mówił komentator Grzegorz Mielcarski w trakcie spotkania. Na razie nie jest to jednak oficjalny komunikat Lecha Poznań dotyczący stanu zdrowia zawodnika. W związku z tym przewidywany czas absencji należy traktować jako wstępną ocenę.

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Ewentualna trzytygodniowa przerwa oznaczałaby dla Kolejorza konieczność poradzenia sobie bez jednego z najważniejszych piłkarzy. Ishak jest nie tylko kapitanem zespołu, ale także istotnym punktem jego ofensywy. Jego nieobecność mogłaby zmusić sztab szkoleniowy do zmian w ustawieniu ataku i poszukiwania nowych rozwiązań na nadchodzące spotkania.

Problemy zdrowotne pojawiły się również po stronie Legii Warszawa. Z powodu kontuzji boisko musiał opuścić Rafał Adamski, którego w 29. minucie zastąpił Mateusz Szczepaniak. Spotkanie dwóch uznanych polskich klubów przyniosło zatem nie tylko sportową rywalizację, ale także niepokojące informacje kadrowe.