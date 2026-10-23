Man United musi pobić rekord, jeśli chce tego trenera

17:28, 23. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  The Telegraph

Manchester United rozgląda się za nowym trenerem. Jednym z kandydatów jest Fabian Hurzeler z Brighton. Jak donosi The Telegraph, Czerwone Diabły musiałby pobić rekord, jeśli chodzi o rekompensatę za wykup kontraktu szkoleniowca.

Sir Jim Ratcliffe
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PA Images / Alamy Na zdjęciu: Sir Jim Ratcliffe

Hurzeler do wyjęcia za rekordowe pieniądze

Manchester United rozczarowuje w sezonie 2026/2027. Nie takiego początku rozgrywek spodziewali się kibice. Po siedmiu kolejkach w Premier League podopieczni Michaela Carricka zajmują dopiero 7. miejsce w tabeli. Na dodatek obecnie mają na swoim koncie serię siedmiu meczów z rzędu bez zwycięstwa. Mimo koszmarnych wyników i napiętej atmosfery zarząd klubu postanowił kontynuować współpracę z 45-letnim szkoleniowcem.

Ostatnia szansa dla Carricka na uratowanie posady nastąpi w weekend w starciu przeciwko Bournemouth. Brak zwycięstwa może jednak oznaczać, że na Old Trafford dojdzie do kolejnej zmiany trenera. Potencjalni kandydaci jak Julian Nagelsmann czy Antonio Conte już ustawiają się w kolejce.

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Z informacji serwisu The Telegraph wynika, że jednym z faworytów ma być Fabian Hurzeler, a więc obecny opiekun Brighton. Niemiecki szkoleniowiec wykonuje fantastyczną pracę, za co zbiera zasłużone pochwały. Czerwone Diabły rozważają go w kontekście następcy Carricka, lecz musieliby pobić światowy rekord pod względem rekompensaty za zatrudnienie trenera pracującego w innym klubie.

Obecnym rekordzistą jest Julian Nagelsamann. W 2021 roku Bayern Monachium zapłacił aż 25 milionów euro, żeby wykupić młodego szkoleniowca z RB Lipska. Na drugim miejscu jest Graham Potter, który zamienił Brighton na Chelsea.

Hurzeler pracuje z Mewami od lipca 2024 roku. Łącznie prowadził ich w 100 meczach, a jego bilans to 46 zwycięstw, 27 remisów i 27 porażek. Wcześniej odpowiadał za wyniki FC St. Pauli.

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