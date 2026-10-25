Chrapek skradł show! Ruch pokazał liderowi, kto rządzi w Chorzowie

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Daniel Szczepan

Ruch nie miał litości

Ruch Chorzów przystępował do rywalizacji po dwóch zwycięstwach z rzędu, czyli 2:0 z ŁKS-em Łódź i 3:0 z Odrą Opole. Chorzowianie chcieli podtrzymać dobrą passę, ale zadanie nie było łatwe. Pogoń Grodzisk Mazowiecki przyjechała na Śląsk jako lider rozgrywek i zamierzała zareagować na porażkę 0:1 z Polonią Warszawa. Na boisku różnica w tabeli nie była jednak widoczna. To gospodarze przejęli inicjatywę i przez długie fragmenty kontrolowali wydarzenia.

Ruch od pierwszych minut próbował narzucić własne warunki. Już w 10. minucie Szymon Szymański uderzył z dystansu, lecz piłka minęła słupek. Chorzowianie częściej utrzymywali się przy piłce i zamykali rywali na ich połowie. Z kolei w 25. minucie po zamieszaniu w polu karnym Pogoń wybiła piłkę z linii bramkowej, a dobitka Nikodema Leśniaka-Paducha została zablokowana. Goście również potrafili zagrozić, a w 31. minucie po strzale Bartłomieja Ciepieli piłkę sprzed bramki wybijali defensorzy Ruchu.

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Przewaga gospodarzy przyniosła efekt w 42. minucie. Po dośrodkowaniu z prawej strony Michał Chrapek złożył się do efektownego strzału nożycami i pokonał Krzysztofa Kamińskiego. Ruch schodził na przerwę z prowadzeniem, a po zmianie stron szybko zadał kolejny cios. Daniel Szczepan w 56. minucie wykorzystał centrę ze skrzydła i głową z bliskiej odległości podwyższył na 2:0.

Niebiescy znów bez straty gola

Chorzowianie nie zamierzali poprzestawać na dwubramkowej przewadze. Nadal naciskali na rywali, a Abraham del Moral zmusił Kamińskiego do interwencji po strzale zza pola karnego. Później próbował również Jakub Kristan, jednak bramkarz gości skutecznie zatrzymywał kolejne uderzenia. Goście szukali kontaktowego gola po stałych fragmentach, ale defensywa Ruchu pozostawała czujna. Gospodarze utrzymali przewagę i sięgnęli po zwycięstwo 2:0.

Ruch nie będzie miał wiele czasu na odpoczynek. Już 28 października czeka go wyjazdowe spotkanie ze Zniczem Pruszków w STS Pucharze Polski, a trzy dni później ligowe starcie z Pogonią Siedlce. Z kolei Pogoń zmierzy się 30 października u siebie ze Stalą Mielec, a następnie zagra na wyjeździe z Pogonią Siedlce 8 listopada.

Ruch Chorzów – Pogoń Grodzisk Mazowiecki 2:0 (1:0)

1:0 Michał Chrapek 42′

2:0 Daniel Szczepan 56′