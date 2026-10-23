Głośne nazwisko na liście życzeń Liverpoolu. Jest pewien haczyk

Liverpool sonduje możliwość sprowadzenia Felixa Nmechy z Borussii Dortmund. Jak informuje Sky Sport, klub nawiązał kontakt z otoczeniem pomocnika, ale na razie nie złożył oferty.

fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Felix Nmecha na radarze Liverpoolu

Liverpool przygląda się kolejnym opcjom w środku pola, a na radarze klubu znalazł się zawodnik Borussii Dortmund. Felix Nmecha zwrócił uwagę angielskich działaczy swoją grą w Bundeslidze, jednak sam kontakt z jego przedstawicielami nie oznacza jeszcze, że transfer jest bliski realizacji. The Reds według wieści Sky Sport mają obecnie inne priorytety i nie traktują Niemca jako głównego celu na rynku.

Wyżej na liście życzeń Liverpoolu mają znajdować się Lamine Camara z AS Monaco oraz Alex Scott z Bournemouth. To właśnie wymienieni pomocnicy są wskazywani jako poważniejsze opcje do wzmocnienia zespołu. Sytuacja może się jednak zmienić, jeśli klub z Anfield zdecyduje się rozszerzyć poszukiwania lub uzna, że Nmecha lepiej odpowiada jego potrzebom.

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Borussia Dortmund ma mocne argumenty, aby nie spieszyć się z ewentualnymi negocjacjami. 25-latek trafił do niemieckiego zespołu latem 2023 roku, a jego umowa obowiązuje aż do 2030 roku. Długi kontrakt daje klubowi komfort w rozmowach i ogranicza presję związaną z możliwością utraty zawodnika. Jeśli Liverpool zdecyduje się na konkretny ruch, musi liczyć się z trudnymi rozmowami z władzami BVB.

Nmecha rozegrał dotąd 123 spotkania w barwach Borussii, zdobywając 15 bramek i notując osiem asyst. Jego profil może być interesujący dla zespołu szukającego jakości oraz dynamiki w środku pola. Na ten moment Liverpool jedynie bada sytuację Niemca, a najbliższe tygodnie pokażą, czy wstępne zainteresowanie przerodzi się w realną walkę o transfer.