Man City na kolanach, Wielki triumf Aston Villi. Anglicy zachwyceni Cashem

19:27, 24. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  BBC Sport / Astonvillareview.com

Aston Villa odniosła cenne zwycięstwo przed własną publicznością, wygrywając z Man City (2:1). Całe spotkanie rozegrał reprezentant Polski - Matty Cash. Prawy obrońca zebrał świetne recenzję za swój występ.

Matty Cash
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News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Matty Cash

Matty Cash pomógł w zwycięstwie Aston Villi nad Man City

Manchester City w siedmiu poprzednich meczach Premier League odniósł komplet zwycięstw, dzięki czemu wypracował sobie drobną przewagę w tabeli ligowej. W sobotę (24 października) podopieczni Enzo Mareski musieli jednak uznać wyższość rywali, przegrywając pierwsze spotkanie w tym sezonie. Ich pogromcą okazała się Aston Villa z reprezentantem Polski w składzie – Mattym Cashem.

Cash rozegrał pełne dziewięćdziesiąt minut. Mimo faktu, że w 55. minucie dostał żółtą kartkę, nie odpuszczał Doku na krok, tocząc z nim zażarte pojedynki na skrzydle. Tamtejsza prasa doceniła występ prawego obrońcy, oceniając go jako jednego z najlepszych graczy The Villans w starciu z Man City.

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Przez cały mecz toczył zacięte pojedynki z Jérémy’m Doku. Choć otrzymał żółtą kartkę za odepchnięcie Belga, zanotował więcej skutecznych odbiorów piłki niż jakikolwiek inny zawodnik na boisku – pisze o występie Matty’ego Casha serwis BBC Sport.

W starciach z Jérémy’m Doku nie było miejsca na błędy. Dla bocznego obrońcy samo wygranie połowy pojedynków z takim rywalem byłoby dobrym wynikiem. Stał przed ogromnym wyzwaniem, ale radził sobie z nim coraz lepiej w miarę upływu spotkania. Do tego grał pewnie i nie popełniał błędów w rozegraniu piłki – ocenił serwis astonvillareview.com.

W tym sezonie Matty Cash rozegrał już 10 meczów we wszystkich rozgrywkach.

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