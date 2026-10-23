Real Madryt rusza po gwiazdę Arsenalu. Cena zwala z nóg

Real Madryt szykuje się do ruchu na rynku transferowym. Jak podaje CaughtOffside, na celowniku Królewskichznalazł się Riccardo Calafiori wycenianego na ponad 100 milionów euro.

fot. Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Real Madryt chce obrońcę Arsenalu

Real Madryt nie zamierza rezygnować z planów wzmocnienia defensywy, mimo że poprzednie okno transferowe nie przyniosło oczekiwanego ruchu na pozycji środkowego obrońcy. Riccardo Calafiori ponownie znalazł się w kręgu zainteresowań hiszpańskiego giganta. Według wieści CaughtOffside przedstawiciele madryckiego klubu mieli już sondować otoczenie piłkarza, aby lepiej poznać jego sytuację kontraktową. Na razie nie złożono jednak formalnej oferty.

Riccardo Calafiori ma atuty, które mogą przekonywać działaczy Realu. 24-latek potrafi występować zarówno na środku defensywy, jak i na lewej stronie. Dobrze odnajduje się również w rozegraniu, potrafiąc włączać się do budowania akcji i wspierać kolegów w środku pola. Wszechstronność Włocha mogłaby dać trenerowi Jose Mourinho dodatkowe możliwości taktyczne. Zawodnik pozostaje jednak ważną częścią zespołu Mikela Artety, co może utrudnić negocjacje.

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Największą przeszkodą pozostają pieniądze. Według informacji przywoływanych przez źródło Arsenal oczekuje za swojego obrońcę ponad 100 milionów euro. To kwota znacznie wyższa od szacowanej wartości rynkowej piłkarza, wynoszącej mniej więcej 65 milionów euro. Londyńczycy mają mocną pozycję negocjacyjną, ponieważ kontrakt Calafioriego obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. Włoski piłkarz trafił do Arsenalu latem 2024 roku za mniej więcej 45 milionów euro.

Real musi zatem rozstrzygnąć, czy jest gotowy przeznaczyć tak ogromne środki na wzmocnienie obrony. Klub poszukuje zawodnika, który uzupełniłby możliwości Deana Huijsena i zwiększył konkurencję w defensywie. Na tym etapie Calafiori pozostaje nazwiskiem obserwowanym przez Królewskich, a nie piłkarzem, którego transfer jest bliski finalizacji. Ewentualny ruch będzie zależał przede wszystkim od oczekiwań Arsenalu i gotowości Madrytczyków do spełnienia finansowych żądań rywala z Premier League.