Gordon czeka na El Clasico. „Najważniejszy mecz w piłce nożnej”

17:54, 25. października 2026 18:45, 25. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Diario AS

FC Barcelona szykuje się do El Clasico, a Anthony Gordon nie ukrywał, jak wiele znaczy dla niego to starcie. Anglik w rozmowie z "Diario AS" nazwał je najważniejszym meczem.

Anthony Gordon
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fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Anthony Gordon

Anthony Gordon nie ukrywa emocji przed El Clasico

FC Barcelona zmierzy się w hicie La Liga z Realem Madryt na słynnym Camp Nou. Jednocześnie dla Anthony’ego Gordona stadion będzie sceną wyjątkowego wydarzenia. Skrzydłowy od dzieciństwa oglądał El Clasico i marzył, aby pewnego dnia samemu wziąć w nich udział. Teraz ma stanąć przed szansą debiutu w jednej z najbardziej prestiżowych rywalizacji klubowych na świecie.

– To najważniejszy mecz w piłce nożnej. Dwie największe drużyny na świecie. Oglądałem te mecze od małego. Każde dziecko marzy o grze w takim spotkaniu – przyznał Anglik w rozmowie z „Diario AS”.

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Gordon nie spodziewa się łatwej przeprawy. Zwrócił uwagę na letnie wydatki Królewskich i jakość kadry odwiecznego rywala. – Real Madryt wydał dużo pieniędzy latem. Spodziewam się bardzo wyrównanego meczu. Mają świetny skład – ocenił piłkarz w rozmowie z hiszpańskim dziennikiem.

Anglik liczy jednak, że Barcelona będzie w stanie narzucić swoje warunki. Dotychczasowy bilans Gordona w barwach Barcelony wygląda obiecująco. Łącznie w 14 występach zdobył pięć bramek i zanotował pięć asyst. Teraz chciałby przełożyć tę formę na El Clasico i po raz pierwszy pokonać bramkarza Los Blancos.

Debiut w takim spotkaniu może być dla byłego gracza Newcastle United szczególnym momentem. Tymczasem gol przeciwko odwiecznemu rywalowi dodatkowo zapisałby się w pamięci kibiców.

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