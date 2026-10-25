Mbappe i Dembele pojawią się w Londynie? Media ujawniły szczegóły

16:02, 25. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  RMC Sport / Arthur Perrot

Kylian Mbappe i Ousmane Dembele mają pojawić się na gali Złotej Piłki 2026 w Londynie. Jak podał Arthur Perrot z RMC Sport, organizatorzy spodziewają się obecności obu Francuzów.

Kylian Mbappe
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fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe i Dembele szykują się na wielki wieczór

Kylian Mbappe i Ousmane Dembele na uroczystości w London Palladium mogą przyciągnąć uwagę kibiców. Wydarzenie odbędzie się w poniedziałek 26 października i będzie jubileuszową, 70. odsłoną plebiscytu, w którym wyróżniany jest najlepszy piłkarz świata.

Szczególne zainteresowanie wzbudza zawodnik Paris Saint-Germain, który sięgnął po Złotą Piłkę w 2025 roku. Teraz zawodnik ponownie znajdzie się w centrum uwagi. Niemniej tym razem przyjedzie na galę jako obrońca tytułu. Ewentualne kolejne wyróżnienie oznaczałoby dla niego potwierdzenie wyjątkowej pozycji w światowym futbolu.

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Wśród zawodników, o których mówi się w kontekście tegorocznej rywalizacji, wymieniany jest również gracz Realu Madryt. Mbappe od lat pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy na świecie, a jego nazwisko regularnie pojawia się w dyskusjach o najważniejszych indywidualnych nagrodach. Sama obecność Francuza w Londynie nie przesądza jednak o końcowym rozstrzygnięciu.

Ceremonia będzie okazją do poznania nazwiska laureata Złotej Piłki za 2026 rok. Wydarzenie skupi uwagę środowiska piłkarskiego, a przyjazd Mbappe i Dembele dodatkowo podsyca zainteresowanie galą. Na ostateczny werdykt trzeba jednak poczekać do oficjalnego ogłoszenia zwycięzcy. W gronie faworytów do triumfu wymieniani są między innymi Harry Kane czy Lamine Yamal.

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