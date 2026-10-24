Za kulisami Barcelony rozgrywał własny dramat. Araujo wyznał prawdę

11:45, 24. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  The Times

Ronald Araujo opowiedział o trudnym okresie, który odebrał mu radość z piłki nożnej. W rozmowie z "The Times" wyjaśnił, dlaczego musiał się wycofać i poszukać pomocy.

Ronald Araujo
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fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Ronald Araujo

Ronald Araujo przerwał milczenie

Ronald Araujo nie ukrywa, że za nim wyjątkowo trudne miesiące. Urugwajski obrońca przeżywał czas, w którym piłka nożna przestała dawać mu satysfakcję. Codzienne funkcjonowanie wymagało zmierzenia się z własnymi problemami. W wywiadzie dla „The Times” zawodnik wrócił do tamtego okresu. Piłkarz zestawił go z emocjami po trafieniu w zwycięskim meczu Ligi Mistrzów z Villarreal, zakończonym wynikiem 4:3. – To był wspaniały moment. To był bardzo trudny okres – przyznał piłkarz.

Problemy narastały po bolesnych wydarzeniach na europejskiej scenie. Araujo otrzymał czerwoną kartkę w spotkaniu Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain w 2024 roku. W kolejnym sezonie podobna sytuacja przydarzyła mu się przeciwko Chelsea. Z czasem ciężar tych doświadczeń stał się na tyle duży, że zawodnik uznał, iż potrzebuje przerwy.

– Poczułem, że muszę się wycofać. Od dawna nie czułem się dobrze i nie cieszyłem się już tym, co kocham najbardziej: piłką nożną – wyznał Urugwajczyk.

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Piłkarz zrozumiał, że nie musi radzić sobie ze wszystkim sam. Ważnym krokiem okazało się natomiast otwarcie na rozmowę zarówno z najbliższymi, jak i ze specjalistami. – Zrozumiałem, że muszę zwrócić się o pomoc, poprosić o nią i porozmawiać nie tylko z moimi bliskimi, ale także ze specjalistami – powiedział Araujo.

Zawodnik zwrócił uwagę na problem, z którym mierzy się wiele osób: tłumienie emocji i udawanie, że wszystko jest w porządku.

– Czasami wszystko trzymasz w sobie i starasz się udawać dzielnego, ale w życiu musisz rozmawiać i zwierzać się innym z tego, przez co przechodzisz – podkreślił gracz Liverpolu.

Obrońca spędził mniej więcej miesiąc z dala od Barcelony. Następnie wrócił do Urugwaju, gdzie mógł skupić się na odzyskaniu równowagi i swojej wierze chrześcijańskiej. Jego historia pokazuje, że nawet zawodnicy występujący na najwyższym poziomie potrzebują czasem zatrzymać się i poprosić o wsparcie. Otwarta rozmowa o kryzysie może być pierwszym krokiem do odzyskania radości z tego, co wcześniej stanowiło największą pasję.

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