Co dzieje się w Ruchu Chorzów? Dyrektor zabrał głos

14:54, 25. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  TVP Sport

Ruch Chorzów ma powody do optymizmu, ale przed klubem również ważne wyzwania. O sytuacji Niebieskich mówił w rozmowie z TVP Sport dyrektor sportowy klubu – Tomasz Foszmańczyk.

Tomasz Foszmańczyk
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fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Tomasz Foszmańczyk

Ruch Chorzów ma powody do zadowolenia

Ruch Chorzów w ostatnich tygodniach prezentuje się coraz solidniej. Passa pięciu spotkań bez porażki to dla drużyny ze Śląska powód do zadowolenia, a poprawa widoczna jest nie tylko w wynikach, lecz także w sposobie gry. Tomasz Foszmańczyk, dyrektor sportowy klubu, zwrócił uwagę na dwa elementy, które szczególnie pozytywnie ocenia w ostatnich występach zespołu. Chodzi o odpowiedzialność w defensywie oraz większą konkretność pod bramką przeciwnika. Właśnie te aspekty mają znaczenie w walce o realizację celów sportowych.

– Nie tracimy bramek, co jest jedną kwestią, ale równie ważna jest skuteczność w naszych działaniach ofensywnych, która jest na dużo lepszym poziomie. Jesteśmy znacznie bardziej konkretni i to na pewno bardzo mnie cieszy – mówił przedstawiciel Niebieskich w rozmowie z TVP Sport.

Jednym z zawodników, którzy niedawno wzmocnili Ruch, jest Teddy Sutherland. Piłkarz urodzony w Londynie większość swojej dotychczasowej kariery spędził w Hiszpanii. Jak wyjaśnił Foszmańczyk, tamtejszy rynek nie jest obcy działaczom chorzowskiego klubu, a obserwacja zawodnika trwała już wcześniej. Istotne okazały się również informacje uzyskane od Abrahama del Morala, który miał okazję występować z Sutherlandem.

– Przede wszystkim hiszpański rynek na trzecim poziomie rozgrywkowym nie jest nam obcy i znaliśmy Teddy’ego dużo wcześniej. Fajnie się złożyło, ponieważ wcześniej miał okazję grać z Abrahamem del Moralem. Dzięki temu mieliśmy też informacje z pierwszej ręki na temat tego, jakim jest człowiekiem. Oczywiście możemy obejrzeć mecz i przeanalizować zawodnika, ale kiedy przechodzimy do analizy jego charakteru i mentalności, potrzebujemy dodatkowego wsparcia. W tym przypadku Teddy otrzymał mocną rekomendację od swojego kolegi – powiedział dyrektor sportowy Ruchu.

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– Bardzo się cieszymy, że tak dobrze się u nas zaaklimatyzował, bo funkcjonuje zgodnie z naszymi wcześniejszymi wyobrażeniami. Znaliśmy jego atuty ofensywne i nastawienie na grę do przodu, ale pokazuje się również z dobrej strony w pracy defensywnej, co bardzo nas cieszy – dodał działacz.

Kolejnym piłkarzem, na którego liczą w Chorzowie, jest Agustin Costas. Argentyńczyk zdążył już zdobyć bramkę na polskich boiskach, a teraz ma być gotowy do kolejnego występu. Foszmańczyk podkreślił, że napastnik wrócił do pełni zdrowia i solidnie przepracował ostatnie dni.

– Dzisiaj jest już w pełni zdrowy, przepracował cały tydzień i jest głodny gry. Chce wejść na boisko w miejsce Daniela, a może zagrać obok niego i pokazać się z jak najlepszej strony. Rozegrał jedno spotkanie i zdobył bramkę, więc na pewno czuje się dobrze. Mam nadzieję, że dzisiaj to potwierdzi – zaznaczył przedstawiciel Ruchu przed starciem z Pogonią.

W rozmowie pojawił się również temat ewentualnych zaległości finansowych wobec zawodników. Foszmańczyk został zapytany wprost, czy klub rozlicza się z piłkarzami na bieżąco. Dyrektor sportowy zapewnił, że sytuacja pozostaje stabilna, a Ruch przygotowuje się do kolejnego procesu licencyjnego.

– Jest stabilnie. Powiedziałbym, że za chwilę wchodzimy w etap licencyjny. Mam nadzieję, że po raz kolejny Ruch otrzyma licencję bez nadzoru. Będzie to świadectwo tego, że jesteśmy poukładanym klubem – rzekł były piłkarz.

Jednocześnie przedstawiciel Niebieskich wyraził nadzieję, że klub ponownie przejdzie procedurę licencyjną bez dodatkowego nadzoru. Dla ekipy z Chorzowa istotne pozostaje zatem nie tylko podtrzymanie dobrej passy na boisku w Betclic 1. Lidze, lecz także potwierdzenie stabilności organizacyjnej.

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