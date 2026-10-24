Arsenal ustalił cenę za Gyokeresa. Wielki transfer nie wypalił

Arsenal zdecydował się na szybkie rozstanie z Viktorem Gyokeresem. Szwed nie spełnił oczekiwań i został wystawiony na sprzedaż. Jak donosi Football Insider, Kanonierzy oczekują za niego 55 mln funtów.

fot. PA Images Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Gyokeres na wylocie. Arsenal oczekuje 55 mln funtów

Viktor Gyokeres po dwóch fantastycznych sezonach w barwach Sportingu CP doczekał się wielkiego transferu. Latem ubiegłego roku przeniósł się do Arsenalu, który zapłacił za niego 70 milionów euro. Pierwszy rok w Londynie był jednak daleki od oczekiwań, biorąc pod uwagę formę, jaką prezentował w Portugalii. Napastnik strzelił jedynie 14 bramek w 36 ligowych meczach, dokładając do tego 7 trafień w 19 spotkaniach pucharowych.

Dyspozycja 28-latka nie przypadła do gustu ani kibicom, ani tym bardziej sztabowi szkoleniowemu. Latem nie udało się go sprzedać, choć pojawiały się doniesienia, że sam oferował się FC Barcelonie jako potencjalny następca Roberta Lewandowskiego.

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Transfer wydaje się jednak kwestią czasu. Według najnowszych informacji serwisu Football Insider wynika, że Kanonierzy wystawili go na listę transferową. Kwota, jaka interesuje Arsenal to 55 milionów funtów. Ze znalezieniem kupca nie powinno być problemu, ponieważ Gyokeres generuje duże zainteresowanie. Mówi się o takich kierunkach jak Serie A, La Liga czy inne kluby z Premier League.

Najwcześniej mógłby zmienić pracodawcę w styczniu, choć źródło sugeruje, że jest to mało prawdopodobne. Bardziej realistyczny wydaje się transfer po zakończeniu sezonu, gdy więcej klubów będzie skłonnych wyłożyć większe pieniądze, szukając wzmocnień przed nową kampanią.