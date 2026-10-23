Liverpool pod wrażeniem Araujo. Tyle muszą zapłacić Barcelonie

19:51, 23. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Marca / Luis Rojo

Ronald Araujo przebywa obecnie na wypożyczeniu w Liverpoolu. Anglicy są pod wrażeniem jego gry. Niewykluczone, że latem zdecydują się na wykup stopera. Marca informuje, że musieliby zapłacić FC Barcelonei 47 milionów funtów.

Ronald Araujo
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fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ronald Araujo

Barcelona może dostać 47 mln funtów za Araujo

Ronald Araujo w poprzednim sezonie stracił miejsce w podstawowym składzie FC Barcelony. Stało się więc jasne, że będzie musiał zmienić klub, jeśli chce regularnie grać. Ku zaskoczeniu nie zdecydowano się jednak na definitywną sprzedaż, a tylko na wypożyczenie. Jeszcze większym zaskoczeniem był klub, do którego dołączył Urugwajczyk. 27-letni środkowy obrońca przeniósł się do Premier League, podpisują umowę z Liverpoolem.

W barwach The Reds od początku stał się kluczowym piłkarzem. Wystąpił we wszystkich 11 możliwych meczach, w których strzelił dwie bramki. Araujo wrócił do najlepszej formy, a jego dyspozycja wywołała zachwyt u włodarzy 20-krotnych mistrzów Anglii.

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Jak poinformował Luis Rojo z dziennika Marca, istnieje duże prawdopodobieństwo, że Liverpool będzie chciał zatrzymać piłkarza na stałe. W umowie została wpisana klauzula wykupu, ale nie jest ona obowiązkowa. Jeśli będą chcieli, mogą wykupić go z FC Barcelony za 47 milionów funtów.

Araujo był związany z Barceloną od sierpnia 2018 roku, gdy przeniósł się do Hiszpanii z Boston River. W pierwszym zespole zadebiutował w sezonie 2019/2020. Od tego momentu rozegrał łącznie 213 meczów, w których strzelił 14 bramek. Trzykrotnie wygrywał mistrzostwo La Liga.

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