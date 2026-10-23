80 milionów euro i plan Florentino Pereza
Nico Paz wyrósł na jedną z najciekawszych postaci Como. Ofensywny pomocnik imponuje skutecznością, a jego dyspozycja sprawia, że coraz więcej klubów rozważa walkę o jego podpis. Według informacji Nicolo Schiry zainteresowanie zawodnikiem wykazują Chelsea oraz Manchester United. Angielskie ekipy analizują możliwość transferu latem 2027 roku. Chociaż na razie nie pojawiły się informacje o konkretnych ofertach.
Argentyńczyk ma za sobą bardzo udany początek sezonu. W dziesięciu spotkaniach Serie A i Ligi Mistrzów zdobył cztery bramki i zanotował pięć asyst. Szczególne wrażenie zrobił w starciu z Manchesterem United, gdy przyczynił się do trzech goli Como w zwycięskim meczu (4:1). 22-latek pod wodzą Cesca Fabregasa dostaje przestrzeń do rozwijania talentu i odgrywa istotną rolę w ofensywie zespołu.
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Real nie zamierza jednak bezczynnie przyglądać się rosnącej konkurencji. Florentino Perez zachował możliwość ponownego sprowadzenia pomocnika do stolicy Hiszpanii. Po porozumieniu zawartym latem 2026 roku Como zapłaciło mniej więcej 60 milionów euro za prawa do zawodnika, a madrycki klub zabezpieczył opcję odkupu za 80 milionów euro. Według wieści dziennikarza może ją uruchomić między 1 a 15 lipca 2027 roku.
Como chciałoby zatrzymać Paza na kolejny sezon, a sam piłkarz wcześniej opowiadał się za dalszą grą we Włoszech, gdzie może regularnie występować. Sytuacja może się jednak zmienić, jeśli do walki włączą się angielscy potentaci. Real ma przewagę w postaci klauzuli, lecz będzie musiał zdecydować, czy chce ponownie zainwestować w zawodnika, który coraz mocniej zaznacza swoją pozycję na europejskiej scenie.