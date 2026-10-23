fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

80 milionów euro i plan Florentino Pereza

Nico Paz wyrósł na jedną z najciekawszych postaci Como. Ofensywny pomocnik imponuje skutecznością, a jego dyspozycja sprawia, że coraz więcej klubów rozważa walkę o jego podpis. Według informacji Nicolo Schiry zainteresowanie zawodnikiem wykazują Chelsea oraz Manchester United. Angielskie ekipy analizują możliwość transferu latem 2027 roku. Chociaż na razie nie pojawiły się informacje o konkretnych ofertach.

Argentyńczyk ma za sobą bardzo udany początek sezonu. W dziesięciu spotkaniach Serie A i Ligi Mistrzów zdobył cztery bramki i zanotował pięć asyst. Szczególne wrażenie zrobił w starciu z Manchesterem United, gdy przyczynił się do trzech goli Como w zwycięskim meczu (4:1). 22-latek pod wodzą Cesca Fabregasa dostaje przestrzeń do rozwijania talentu i odgrywa istotną rolę w ofensywie zespołu.

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Real nie zamierza jednak bezczynnie przyglądać się rosnącej konkurencji. Florentino Perez zachował możliwość ponownego sprowadzenia pomocnika do stolicy Hiszpanii. Po porozumieniu zawartym latem 2026 roku Como zapłaciło mniej więcej 60 milionów euro za prawa do zawodnika, a madrycki klub zabezpieczył opcję odkupu za 80 milionów euro. Według wieści dziennikarza może ją uruchomić między 1 a 15 lipca 2027 roku.

#Chelsea and #ManchesterUnited are monitoring #Como’s top talent #NicoPaz for the next season. #RealMadrid have a buyback (€80M) clause just valid next summer from July 1 to July 15, but Como want and hope to keep him to build a stronger and stronger team. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 22, 2026

Como chciałoby zatrzymać Paza na kolejny sezon, a sam piłkarz wcześniej opowiadał się za dalszą grą we Włoszech, gdzie może regularnie występować. Sytuacja może się jednak zmienić, jeśli do walki włączą się angielscy potentaci. Real ma przewagę w postaci klauzuli, lecz będzie musiał zdecydować, czy chce ponownie zainwestować w zawodnika, który coraz mocniej zaznacza swoją pozycję na europejskiej scenie.