Manchester City wybrał następcę Guardioli. To czołowy trener w Europie

Manchester City poszukuje ewentualnego następcy Pepa Guardioli, gdyż ten latem może odejść z klubu. Faworytem jest Vincent Kompany, który znakomicie radzi sobie w Bayernie Monachium. Informacje w tej sprawie przekazał "Football Insider".

Na zdjęciu: Pep Guardiola

Vincent Kompany faworytem do przejęcia Manchesteru City

Manchester City w niedzielny wieczór wygrał Puchar Ligi Angielskiej i wiele wskazuje na to, że będzie to ostatnie trofeum Obywateli w tym sezonie. Walka o mistrzostwo Anglii wydaje się być przegrana, a przynajmniej Arsenal ma wszystko, aby sięgnąć po ten historyczny, pierwszy od lat, sukces.

Niemniej coraz więcej w kontekście Manchesteru City mówi się o potencjalnym odejściu Pepa Guardioli wraz z końcem sezonu. To właśnie wówczas mogłoby dojść do jednej z największych rewolucji w Premier League w ostatnich latach. Hiszpan wzniósł bowiem Obywateli na zupełnie inny poziom sportowy. Sam jednak ma być coraz bardziej zmęczony, a klub szuka już następcy.

W ostatnim czasie sporo mówiono chociażby o Enzo Maresce, ale okazuje się, że jest inny zdecydowany faworyt. Według informacji przekazanych przez serwis „Football Insider”, Manchester City chciałby, aby to Vincent Kompany został następcą Pepa Guardioli. Były piłkarz drużyny z niebieskiej części Manchesteru obecnie prowadzi Bayern Monachium ze świetnymi wynikami.

Przede wszystkim Die Roten pod wodzą Belga walczą o wygranie Ligi Mistrzów, ale także o mistrzostwo Niemiec, które wydaje się być w kieszeni. Vincent Kompany do tej pory prowadził Bayern w 98 meczach i aż 74 z nich wygrał, a tylko 11 przegrał. Jego drużyna zdobył w sumie 297 goli, co daje średnią trzech goli na spotkanie.

