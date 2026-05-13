Manchester United zdecydował. To trener na nowy sezon

Manchester United miał już podjąć decyzję w sprawie trenera, który poprowadzi drużynę w kolejnym sezonie. Czerwone Diabły są o krok od finalizacji rozmów z dotychczasowym szkoleniowcem, o czym przekonuje Fabrzio Romano.

Manchester United podjął decyzję

Michael Carrick zasłużył na kontynuację pracy na Old Trafford? Tego zdania są nie tylko kibice Czerwonych Diabłów. Jak twierdzi Fabrizio Romano, którego zdanie podziela wielu angielskich dziennikarzy, Manchester United zamierza zaproponować swojemu byłemu piłkarzowi stałe zatrudnienie.

Obecny szkoleniowiec United objął zespół w zimie tego roku. Do tej pory Manchester pod jego wodza rozegrał 15 meczów, z których wygrał aż dziesięć. Dwudziestokrotni mistrzowie kraju zaliczyli także dwie porażki i zremisowali trzy pojedynki.

The Red Devils to aktualnie trzecia ekipa stawki Premier League. Podopieczni Michaela Carricka już zapewnili sobie udział w następnej edycji Ligi Mistrzów. To bez wątpienia zadecydowało o powierzeniu 44-latkowi losów klubu także w nowym sezonie.