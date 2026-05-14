PSG chce się pozbyć napastnika. Man Utd i Arsenal już szykują oferty

13:01, 14. maja 2026
Mateusz Bednarski Źródło:  CaughtOffside

Goncalo Ramos najprawdopodobniej opuści Paris Saint-Germain podczas letniego okna transferowego. Francuski klub jest gotowy wysłuchać ofert za portugalskiego napastnika, którym interesują się między innymi Manchester United oraz Arsenal.

PressFocus Na zdjęciu: Luis Enrique

PSG otwiera drzwi Ramosowi do transferu

Paris Saint-Germain coraz poważniej rozważa sprzedaż Goncalo Ramosa po sezonie, w którym portugalski napastnik nie zdołał wywalczyć sobie miejsca w podstawowym składzie. Według informacji przekazanych przez dziennikarza Ekremа Konura sytuację zawodnika monitorują już Manchester United oraz Arsenal. PSG bierze także pod uwagę wykorzystanie Ramosa w potencjalnej operacji związanej z Julianem Alvarezem z Atletico Madryt.

24-letni napastnik mimo problemów z regularną grą nadal może pochwalić się solidnymi statystykami. Ramos zdobył dla PSG 45 bramek w 129 spotkaniach po transferze z Benfiki. W portugalskim klubie strzelił wcześniej 41 goli w 106 meczach, dzięki czemu od kilku lat uchodzi za jednego z najbardziej interesujących napastników swojego pokolenia.

Manchester United szuka nowych rozwiązań w ataku po nierównym sezonie Benjamina Sesko. Arsenal również analizuje rynek po nieprzekonujących występach Viktora Gyokeresa. Angielskie media podkreślają jednak, że Goncalo Ramos nadal pozostaje pewną niewiadomą w kontekście gry na najwyższym poziomie Premier League. Pojawiają się opinie, że Portugalczyk powinien najpierw sprawdzić się w klubie ze środka tabeli, zanim trafi do jednego z największych zespołów w Anglii.

Najciekawszy scenariusz może jednak dotyczyć Atletico Madryt. Hiszpański klub rozważa Ramosa jako potencjalnego następcę Juliana Alvareza, jeśli Argentyńczyk zdecyduje się odejść. PSG jest z kolei gotowe wykorzystać portugalskiego napastnika jako element tej wymiany.

Zobacz również: FC Porto skomentowało potencjalny transfer Lewandowskiego