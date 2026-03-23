Gwiazdor odpowiedział na zainteresowanie FC Barcelony. Wszystko jasne

12:46, 23. marca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Barca Universal

FC Barcelona analizuje rynek skrzydłowych przed nowym sezonem, a według Mundo Deportivo jednym z kandydatów jest Andreas Schjelderup. Piłkarz Benfiki odniósł się do zainteresowania i nie ukrywał swojego nastawienia.

Hansi Flick
Obserwuj nas w
fot. Rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Schjelderup mówi wprost o zainteresowaniu Barcelony

FC Barcelona rozważa różne opcje wzmocnienia ofensywy i monitoruje kilku zawodników. Blaugrana spróbuje zatrzymać Marcusa Rashforda lub sprowadzić Pedro Neto, ale klub bierze pod uwagę także inne nazwiska.

Jednym z nich jest Andreas Schjelderup, który w obecnym sezonie prezentuje się solidnie w barwach Benfiki. 21-letni skrzydłowy przyciągnął uwagę skautów, którzy obserwowali go podczas jednego ze spotkań ligowych.

Zawodnik odniósł się do medialnych doniesień o zainteresowaniu ze strony katalońskiego klubu. – Nie wiedziałem o tym – przyznał. Chwilę później jasno wskazał swoje nastawienie. – Byłoby fantastyczne, jeśli to prawda – dodał.

Słowa piłkarza sugerują, że byłby otwarty na transfer do Barcelony. Schjelderup ma ważny kontrakt z Benfiką do 2028 roku, co oznacza, że ewentualne negocjacje mogą być wymagające.

W tym sezonie skrzydłowy zanotował siedem bramek i cztery asysty w 36 występach. Jego wartość rynkowa wynosi około 20 milionów euro, jednak Benfica znana jest z twardych negocjacji i może oczekiwać wyższej kwoty za swojego zawodnika.

