Manchester United dopiero zakończył okno transferowe, a już jest myślami przy kolejnej sesji transferowej. O celu Czerwonych Diabłów wieści podał serwis TEAMtalk.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Elliot Anderson znalazł się na celowniku Manchesteru United

Manchester United z dużymi nadziejami na zmazanie plamy po nieudanym poprzednim sezonie przystępował do kampanii 2025/2026. Po trzech spotkaniach Czerwonych Diabłów kibice tej ekipy wciąż mogą jednak czuć rozczarowanie. Jednocześnie władze klubu analizują różne plany związane z poprawą jakości drużyny. Ciekawe informacje przekazał portal TEAMtalk.

Źródło podało, że klub z Old Trafford rozważa pozyskanie w styczniu Elliota Andersona z Nottingham Forest. 22-letni pomocnik miałby wzmocnić środek pola Manchesteru United. Wyzwanie związane z transferem piłkarza nie będzie jednak łatwe do zrealizowania. Zawodnik ma ważny kontrakt z obecnym klubem do końca czerwca 2029 roku.

Anderson trafił do Nottingham w lipcu 2024 roku z Newcastle United za ponad 40 milionów euro. Tymczasem obecnie rynkowa wartość piłkarza szacowana jest na 32 miliony euro.

Dwukrotny reprezentant Anglii w obecnym sezonie wystąpił jak dotąd w trzech spotkaniach, w których zanotował jedną asystę. Okazję na poprawę swojego bilansu będzie miał już w sobotę. Jego drużyna zmierzy się na Emirates Stadium z miejscowym Arsenalem.

Gdyby transfer Anglika do ekipy z Old Trafford doszedł do skutku, o miejsce w składzie Anderson mógłby rywalizować z kilkoma zawodnikami, między innymi z Kobbie Mainoo czy Casemiro.

