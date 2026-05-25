Widzew Łódź przekazał bardzo ważną wiadomość. Otóż klub oficjalnie rozstał się z Samuelem Kozlovskym. Wygasający kontrakt słowackiego defensora nie został przedłużony.

Na zdjęciu: Samuel Kozlovsky oraz Bartłomiej Pawłowski

Oficjalnie: Samuel Kozlovsky odchodzi z Widzewa Łódź

Widzew Łódź zakończył już tak ciężki dla siebie sezon. Teraz władze klubu mają mnóstwo pracy, ponieważ w nadchodzącym letnim okienku transferowym dojdzie do sporych roszad kadrowych. Pierwszą poznaliśmy już w poniedziałkowe popołudnie. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej poinformowano o rozstaniu z Samuelem Kozlovskym.

Przyszłość słowackiego defensora od wielu tygodni już wisiała na włosku. Teraz mamy już oficjalne potwierdzenie. 27-latek opuści Widzewa Łódź jako wolny agent, ponieważ jego wygasający kontrakt nie został przedłużony. Zapewne zawodnik wróci w rodzinne strony. Nie tak dawno w mediach przewinęła informacja, że piłkarz znajduje się w kręgu zainteresowań Slovana Bratysława. I chwilę po rozstaniu z łodzianami, transfer został oficjalnie potwierdzony.

Samuel Kozlovsky przeżywał w Widzewie Łódź zarówno te dobre, jak i złe chwile Jednokrotny reprezentant Słowacji wyróżniał się solidnością, ale pewnego poziomu nie był w stanie przeskoczyć. Teraz polski klub poszukuje zdecydowanie lepszej opcji na lewą stronę defensywy. Poszukiwania wkrótce powinny się rozpocząć.

W minionym sezonie Samuel Kozlovsky rozegrał 24 spotkania w koszulce Widzewa Łódź. Słowak nie zdołał wpisać się na listę strzelców, ale udało mu się zaliczyć dwie asysty.