Liverpool to jego praca marzeń. Nieoczywisty następca Arne Slota

Liverpool nie zdecydował jeszcze, czy zostawi Arne Slota. O pracy na Anfield Road marzy trener RC Lens. Pierre Sage w studiu Telefoot zdradził, że chciałby kiedyś pracować jako szkoleniowiec The Reds.

Pierre Sage chciałby zostać trenerem Liverpoolu

Liverpool zakończył jeden z najgorszych sezonów w ostatnich latach. Ich końcowa pozycja to 5. miejsce w tabeli Premier League. Ze względu na fakt, że Anglia dostała dodatkowe miejsce w Lidze Mistrzów, podopieczni Arne Slota zagrają w elitarnych rozgrywkach. Nie zmienia to jednak faktu, że część kibiców domaga się zmiany na stanowisku szkoleniowca.

Plotki o zwolnieniu Slota pojawiają się w mediach od dłuższego czasu. Trudno przesądzić, jaka będzie jego przyszłość. Część źródeł przekonuje, że pozostanie na stanowisku. Inni twierdzą, że zarząd zdecyduje się na zmianę.

O pracy na Anfield Road marzy Pierre Sage. Francuski taktyk pracuje obecnie w RC Lens, z którym sięgnął po wicemistrzostwo Francji. Praktycznie do końca walczył z Paris Saint-Germain o mistrzostwo, tracąc finalnie do 1. miejsce tylko sześć punktów. W studiu Telefoot zdradził, że interesuje go przejście do Premier League, a Liverpool jest jego wymarzonym miejscem pracy.

– Interesuje mnie Premier League, ale jeszcze nie wiem, w jakim momencie. Piłkarze często mówią o FC Barcelonie, Realu Madryt i Liverpoolu. Myślę, że możemy marzyć razem. Moim wymarzonym klubem jest oczywiście Liverpool – powiedział Pierre Sage.

Sage pracuje z Lens od lipca 2025 roku. Jego bilans to 40 meczów, 28 zwycięstw, 4 remisy i 8 porażek. Wcześnie prowadził Olympique Lyon, odpowiadając za ich wyniki w latach 2023-2025.