„Rozmawialiśmy z Lewandowskim”. Klub potwierdził zainteresowanie

Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski nadal na celowniku Chicago Fire

Robert Lewandowski w weekend rozegrał swój ostatni mecz w barwach FC Barcelony. Od kilkunastu dni wiadomo już, że Polak pożegna się z klubem i będzie szukał nowych wyzwań. Nadal jednak nic nie jest pewne nawet w sprawie kierunku transferu. Do tej pory wydawało się, że przeważa zainteresowanie ze strony klubów z Arabii Saudyjskiej, ale brak konkretów może zastanawiać. Poza tym wciąż zainteresowanie wyrażają inne zespoły, w tym głośno robi to Chicago Fire.

Na ostatniej konferencji prasowej trener tego zespołu, Gregg Berhalter, wprost przyznał, że chce, aby Robert Lewandowski dołączył do jego klubu. Przyznał nawet, że odbyły się już rozmowy z samym zawodnikiem i jego otoczeniem, a to już sporo.

– Nie wierzę, że Robert Lewandowski nie ma innych ofert, ale rozmawialiśmy z nim i jego otoczeniem. To ktoś, kogo chcemy ściągnąć. Gracz na tak wysokim poziomie może tylko wzmocnić nasz zespół – powiedział Gregg Berhalter, trener Chicago Fire, na konferencji prasowej cytowany przez „Przegląd Sportowy Onet”.

Robert Lewandowski w zakończonym sezonie rozegrał w sumie 46 spotkań, w których zdobył 19 goli oraz zanotował cztery asysty. W sumie przez cztery lata w barwach Barcelony wystąpił on w 193 meczach i w tym czasie 119-krotnie wpisał się na listę strzelców. To daje mu miejsce w zestawieniu top 15 najlepszych strzelców w historii klubu. Serwis „Transfermarkt” wycenia 37-letniego kapitana reprezentacji Polski na 8 milionów euro.

