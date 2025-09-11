Onana pakuje walizki. Nowy klub już czeka

Andre Onana ostatnio zdecydował się na zmianę klubu. Transakcja ma zostać wkrótce ogłoszona. Tymczasem dziennikarz Fabrizio Romano przekazał dokładne wieści w tej sprawie.

fot. Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Andre Onany

Andre Onana zamieni Manchester United na Trabzonspor

Andre Onana, według najnowszych doniesień insiderskich, wkrótce zakończy swoją przygodę z Manchesterem United i przeniesie się do Trabzonsporu. Konkretne informacje na temat ruchu zawodnika przekazał na platformie X dziennikarz Fabrizio Romano.

Źródło informuje, że Kameruńczyk w ciągu 24 godzin ma udać się ze swoim agentem do Turcji. Onana ma trafić do tureckiego klubu na zasadzie wypożyczenia, jednak bez opcji wykupu. Co więcej, w ramach tej transakcji nie przewidziano żadnych opłat za tymczasowy transfer piłkarza.

29-latek w ostatnim sezonie wystąpił łącznie w 50 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Zachował w nich 11 czystych kont. Aktualny kontrakt zawodnika z klubem z Old Trafford obowiązuje do końca czerwca 2028 roku. Rynkowa wartość Onany jest natomiast szacowana na 25 milionów euro.

Kameruński golkiper w Trabzonsporze będzie rywalizował o miejsce w składzie między innymi z takimi zawodnikami jak Ahmet Yıldırım, Onuralp Cevikkan czy Erol Can Colak. Turecka drużyna jest obecnie wiceliderem ligi, mając na koncie 10 punktów. Liderem tabeli pozostaje Galatasaray z dorobkiem 12 oczek.

Tymczasem już w najbliższą niedzielę przed Trabzonsporem ciekawe wyzwanie. W ramach piątej kolejki ligi tureckiej zespół zmierzy się na wyjeździe z Fenerbahce. Mecz odbędzie się o godzinie 19:00.

