Manchester United i ważna decyzja. Maguire zrobił coś nieoczywistego

Harry Maguire to jeden z tych zawodników, którego przyszłość została już wyjaśniona. Nowe wieści na temat defensora Manchester United przekazał dziennik "The Times".

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Harry Maguire

Harry Maguire zgodził się na obniżkę zarobków

Harry Maguire przedłużył kontrakt z Manchesterem United do końca czerwca 2027 roku. Tymczasem o kulisach tej decyzji konkretne wieści przekazał „The Times”.

Źródło podało, że zawodnik zgodził się na obniżkę swoich zarobków, aby móc kontynuować swoją historię w klubie z Old Trafford. Wcześniej pojawiła się informacja, że Maguire przedłużył swoją umowę o kolejny rok z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

W medialnych doniesieniach przewijały się informacje, że wcześniej pensja piłkarza wynosiła 190 tysięcy funtów tygodniowo. W tej kampanii 33-latek wystąpił jak na razie w 20 spotkaniach, notując w nich dwa trafienia i jedną asystę. Maguire na boisku spędził ponad 1300 minut.

Angielski defensor trafił do Man Utd w sierpniu 2019 roku z Leicester City. Maguire kosztował wówczas 87 milionów euro. Zanim piłkarz trafił do ekipy z Old Trafford, występował też w takich klubach jak Hull City czy Wigan Athletic. Jak na razie największym sukcesem zawodnika z Man Utd jest triumf w Pucharze Anglii oraz zwycięstwo w Pucharze Ligi Angielskiej.

Tymczasem swoje najbliższe spotkanie Czerwone Diabły rozegrają już 13 kwietnia w poniedziałek. Man Utd wówczas, w ramach 32. kolejki Premier League, zagra z Leeds United. Pierwszy gwizdek sędziego w tym starciu zabrzmi o godzinie 21:00.