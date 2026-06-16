Ole Gunnar Solskjaer wróci do trenowania? Premier League wzywa

Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Ole Gunnar Solskjaer

Ipswich Town może zatrudnić Ole Gunnara Solskjaera

Ipswich Town ma za sobą bardzo udany sezon. Drużyna The Tractor Boys zgromadziła 84 punkty i zajęła 2. miejsce w tabeli Championship, dzięki czemu wywalczyła bezpośredni awans do Premier League. Niedługo po zakończeniu rozgrywek niespodziewanie z prowadzenia zespołu zrezygnował jednak Kieran McKenna. 40-letni szkoleniowiec postanowił zrobić sobie przerwę od futbolu, co zmusiło władze klubu z Portman Road do rozpoczęcia poszukiwań nowego menedżera. Czasu na podjęcie decyzji nie ma zbyt wiele, ponieważ beniaminek musi jak najlepiej przygotować się do wymagającej rywalizacji w angielskiej elicie.

Według najnowszych informacji przekazanych przez stację telewizyjną „BBC”, jednym z głównych kandydatów do objęcia Ipswich Town jest Ole Gunnar Solskjaer. Dla norweskiego szkoleniowca byłby to powrót na ławkę trenerską po rocznej przerwie. Władze beniaminka Premier League bardzo wysoko oceniają doświadczenie oraz warsztat 53-letniego menedżera. Niewykluczone, że w najbliższych dniach klub ze stolicy hrabstwa Suffolk przedstawi mu oficjalną ofertę i rozpocznie konkretne rozmowy dotyczące warunków współpracy.

Solskjaer doskonale zna realia Premier League, ponieważ w latach 2019-2021 prowadził Manchester United. Były napastnik drużyny Czerwonych Diabłów pracował również w Molde FK, Cardiff City oraz Besiktasie Stambuł, który był jego ostatnim miejscem zatrudnienia. Jeśli legendarny Norweg ostatecznie trafi na Portman Road, jego głównym zadaniem będzie utrzymanie Ipswich Town w najwyższej klasie rozgrywkowej. Działacze angielskiego klubu wierzą, że doświadczenie szkoleniowca może okazać się bezcenne w walce o pozostanie w tamtejszej ekstraklasie.