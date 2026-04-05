Lamine Yamal oczami Ronaldinho. Młody piłkarz, który zachwyca świat

Ronaldinho o Lamine Yamalu
Lamine Yamal to zawodnik, na którym opiera się siła ofensywna FC Barcelony, zmierzającej po kolejne mistrzostwo Hiszpanii w historii. Ostatnio na temat młodego zawodnika wypowiedział się były reprezentant Brazylia.
– Jest jednym z najlepszych na świecie. Może i jest jeszcze bardzo młody, ale już robi niesamowite rzeczy. Koszulka z numerem 10 jest więc w dobrych rękach – przekonywał Ronaldinho w rozmowie z Ole.com.
W końcu Brazylijczyk odniósł się też do pracy Katalończyków w tej kampanii, przekonując, że to wciąż ekipa z najwyższej półki.
– Oczywiście, nadal są jedną z najsilniejszych drużyn w Europie. Zawsze oglądam jej mecze i mam nadzieję, że Barca dokona czegoś wielkiego – przekazał Ronaldinho.
18-letni zawodnik trafił do pierwszej drużyny Barcy w lipcu 2023 roku. Jak na razie wystąpił w 147 spotkaniach, notując w nich 46 trafień i 50 asyst. Okazję na poprawę swojego bilansu piłkarz będzie miał już w najbliższą środę. Wówczas w ramach 1/4 finału Liga Mistrzów ekipa Hansiego Flicka zagra z Atletico Madryt. Spotkanie zacznie się o godzinie 21:00.
W sobotni wieczór Barcelona miała okazję zmierzyć się z Los Colchoneros w La Liga. W tym starciu górą była Blaugrana, którą do zwycięstwa poprowadzili Marcus Rashford oraz Robert Lewandowski. Dzięki tej wygranej Barca umocniła się na pozycji lidera ligi hiszpańskiej z 76 oczkami na koncie.