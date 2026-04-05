Lamine Yamal oczami Ronaldinho. Młody piłkarz, który zachwyca świat

12:58, 5. kwietnia 2026
Luka Pawlik
Lamine Yamal to bez wątpienia jeden z najlepszych piłkarzy świata, wciąż rozwijający się w FC Barcelonie. Ostatnio na temat reprezentanta Hiszpanii głos zabrał Ronaldinho.

fot. David Ramirez / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Ronaldinho o Lamine Yamalu

Lamine Yamal to zawodnik, na którym opiera się siła ofensywna FC Barcelony, zmierzającej po kolejne mistrzostwo Hiszpanii w historii. Ostatnio na temat młodego zawodnika wypowiedział się były reprezentant Brazylia.

– Jest jednym z najlepszych na świecie. Może i jest jeszcze bardzo młody, ale już robi niesamowite rzeczy. Koszulka z numerem 10 jest więc w dobrych rękach – przekonywał Ronaldinho w rozmowie z Ole.com.

W końcu Brazylijczyk odniósł się też do pracy Katalończyków w tej kampanii, przekonując, że to wciąż ekipa z najwyższej półki.

– Oczywiście, nadal są jedną z najsilniejszych drużyn w Europie. Zawsze oglądam jej mecze i mam nadzieję, że Barca dokona czegoś wielkiego – przekazał Ronaldinho.

18-letni zawodnik trafił do pierwszej drużyny Barcy w lipcu 2023 roku. Jak na razie wystąpił w 147 spotkaniach, notując w nich 46 trafień i 50 asyst. Okazję na poprawę swojego bilansu piłkarz będzie miał już w najbliższą środę. Wówczas w ramach 1/4 finału Liga Mistrzów ekipa Hansiego Flicka zagra z Atletico Madryt. Spotkanie zacznie się o godzinie 21:00.

W sobotni wieczór Barcelona miała okazję zmierzyć się z Los Colchoneros w La Liga. W tym starciu górą była Blaugrana, którą do zwycięstwa poprowadzili Marcus Rashford oraz Robert Lewandowski. Dzięki tej wygranej Barca umocniła się na pozycji lidera ligi hiszpańskiej z 76 oczkami na koncie.

