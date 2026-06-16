Tottenham Hotspur finalizuje głośny transfer z Brighton. Jan Paul van Hecke ma zasilić defensywę Spurs w jednym z najdroższych ruchów w ich ostatnich oknach transferowych.

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Tottenhamu

Jan Paul van Hecke ma trafić do Tottenhamu

Tottenham Hotspur osiągnął porozumienie z Brighton & Hove Albion w sprawie transferu Jana Paula van Hecke’a. Informację jako pierwszy przekazał David Ornstein z „The Athletic” w mediach społecznościowych, podkreślając, że obie strony dopięły kluczowe warunki transakcji.

Według ustaleń dziennikarza, wartość transferu wyniesie mniej więcej 52 miliony funtów, nie uwzględniając potencjalnych bonusów i dodatkowych zapisów umownych. To sprawi, że ruch ten może być jednym z najbardziej kosztownych w historii defensywnych wzmocnień Londyńczyków.

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Holenderski obrońca od 2020 roku reprezentował barwy Mew, gdzie stopniowo budował swoją pozycję w Premier League. Wcześniej występował w NAC Breda, SC Heerenveen oraz Blackburn Rovers, zbierając doświadczenie na różnych poziomach rozgrywkowych.

Van Hecke rozegrał dotąd 131 spotkań w szeregach ekipy z Falmer Stadium, zdobywając cztery bramki i notując sześć asyst. Z czasem stał się ważnym elementem defensywy Brighton, imponując zarówno w pojedynkach fizycznych, jak i grze w powietrzu.

Transfer do Tottenhamu ma być odpowiedzią na potrzebę wzmocnienia linii obrony przed nowym sezonem. Klub z Londynu liczy, że 25-letni defensor szybko odnajdzie się w nowym środowisku i podniesie stabilność formacji defensywnej. Przede wszystkim może rywalizować o miejsce w składzie z takimi zawodnikami jak: Cristian Romero czy Radu Dragusin.