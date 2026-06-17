Ter Stegen nie chce odejść. Barcelona ma dwie opcje

Marc-Andre ter Stegen pozostaje jednym z największych problemów kadrowych FC Barcelony przed nowym sezonem. Klub ma już ustalony plan dotyczący obsady bramki, jednak przyszłość niemieckiego golkipera wciąż pozostaje niewyjaśniona.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Barcelona szuka wyjścia z trudnej sytuacji

Marc-Andre ter Stegen nie znajduje się już w planach Barcelony. Joan Garcia pełni rolę podstawowego bramkarza i tak pozostanie w najbliższym czasie, a Wojciech Szczęsny ma pozostać w kadrze jako doświadczony zmiennik. W tej sytuacji przyszłość dotychczasowego kapitana stanęła pod znakiem zapytania.

Władze Barcelony nie ukrywają, że byłyby gotowe rozstać się z Niemcem. Odejście jednego z najlepiej zarabiających zawodników pozwoliłoby zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia i zwiększyć możliwości działania na rynku transferowym. Problem polega jednak na tym, że znalezienie nowego klubu dla 33-latka okazuje się znacznie trudniejsze, niż początkowo zakładano.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak podaje Cedena SER, potencjalnych zainteresowanych odstraszają zarówno wysokie zarobki bramkarza, jak i pytania dotyczące jego stanu zdrowia. Z tego powodu Barcelona analizuje obecnie dwa alternatywne rozwiązania. Pierwsze zakłada kolejne wypożyczenie zawodnika. Drugie przewiduje rozwiązanie kontraktu za porozumieniem stron, jeśli na rynku nie pojawią się satysfakcjonujące oferty transferowe.

Żaden z tych wariantów nie jest jednak idealny. W przypadku wypożyczenia Barcelona prawdopodobnie musiałaby nadal pokrywać część wynagrodzenia piłkarza. Rozwiązanie umowy mogłoby natomiast wiązać się z koniecznością wypłaty wysokiej rekompensaty.

Jednym z klubów obserwujących sytuację pozostaje Ajax. Holendrzy są zainteresowani zawodnikiem między innymi ze względu na osobę Michela, który współpracował z Ter Stegenem podczas jego pobytu w Gironie i nadal wysoko ocenia jego umiejętności. Ewentualny transfer wymagałby jednak rozwiązania kwestii finansowych oraz rozwiania wszelkich wątpliwości dotyczących kondycji fizycznej niemieckiego bramkarza.