Ter Stegen nie chce odejść. Barcelona ma dwie opcje

13:32, 17. czerwca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Barca Universal

Marc-Andre ter Stegen pozostaje jednym z największych problemów kadrowych FC Barcelony przed nowym sezonem. Klub ma już ustalony plan dotyczący obsady bramki, jednak przyszłość niemieckiego golkipera wciąż pozostaje niewyjaśniona.

Marc-Andre ter Stegen
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Barcelona szuka wyjścia z trudnej sytuacji

Marc-Andre ter Stegen nie znajduje się już w planach Barcelony. Joan Garcia pełni rolę podstawowego bramkarza i tak pozostanie w najbliższym czasie, a Wojciech Szczęsny ma pozostać w kadrze jako doświadczony zmiennik. W tej sytuacji przyszłość dotychczasowego kapitana stanęła pod znakiem zapytania.

Władze Barcelony nie ukrywają, że byłyby gotowe rozstać się z Niemcem. Odejście jednego z najlepiej zarabiających zawodników pozwoliłoby zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia i zwiększyć możliwości działania na rynku transferowym. Problem polega jednak na tym, że znalezienie nowego klubu dla 33-latka okazuje się znacznie trudniejsze, niż początkowo zakładano.

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Jak podaje Cedena SER, potencjalnych zainteresowanych odstraszają zarówno wysokie zarobki bramkarza, jak i pytania dotyczące jego stanu zdrowia. Z tego powodu Barcelona analizuje obecnie dwa alternatywne rozwiązania. Pierwsze zakłada kolejne wypożyczenie zawodnika. Drugie przewiduje rozwiązanie kontraktu za porozumieniem stron, jeśli na rynku nie pojawią się satysfakcjonujące oferty transferowe.

Żaden z tych wariantów nie jest jednak idealny. W przypadku wypożyczenia Barcelona prawdopodobnie musiałaby nadal pokrywać część wynagrodzenia piłkarza. Rozwiązanie umowy mogłoby natomiast wiązać się z koniecznością wypłaty wysokiej rekompensaty.

Jednym z klubów obserwujących sytuację pozostaje Ajax. Holendrzy są zainteresowani zawodnikiem między innymi ze względu na osobę Michela, który współpracował z Ter Stegenem podczas jego pobytu w Gironie i nadal wysoko ocenia jego umiejętności. Ewentualny transfer wymagałby jednak rozwiązania kwestii finansowych oraz rozwiania wszelkich wątpliwości dotyczących kondycji fizycznej niemieckiego bramkarza.

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