To nowe marzenie Realu. Perez szykuje rekordową ofertę

Michael Olise stał się głównym celem transferowym Realu Madryt. Według dziennikarza Jose Felixa Diaza to właśnie skrzydłowy Bayernu Monachium jest zawodnikiem, którego Florentino Perez najbardziej chce sprowadzić do zespołu Jose Mourinho.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real pracuje nad transferem Olise

W ostatnich tygodniach wiele mówiło się o zainteresowaniu Realu Madryt Julianem Alvarezem. Hiszpański klub miał nawet złożyć Atletico Madryt ofertę opiewającą na 150 milionów euro. Propozycja została jednak odrzucona, a według najnowszych informacji Argentyńczyk nigdy nie był najważniejszym celem władz Królewskich.

Jose Felix Diaz twierdzi, że priorytetem Florentino Pereza jest Michael Olise. Skrzydłowy Bayernu Monachium zrobił duże wrażenie na działaczach Realu dzięki swojej kreatywności, umiejętności tworzenia przewagi oraz rosnącej pozycji zarówno w klubie, jak i reprezentacji Francji.

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W Madrycie postrzegają 23-latka jako jednego z liderów nowego pokolenia gwiazd światowego futbolu. Według źródła, prezes Realu uważa go za transfer, który mógłby stać się symbolem obecnego projektu budowanego przez Jose Mourinho. Temat ma wrócić po zakończeniu mistrzostw świata.

Skala zainteresowania ma być bardzo duża. Dziennikarz przekonuje, że Real jest gotowy przeznaczyć na ten transfer jeszcze większe środki niż w przypadku słynnej oferty za Kyliana Mbappe z 2021 roku. To pokazuje, jak wysoko w klubie oceniane są możliwości francuskiego skrzydłowego.

Tego lata Real Madryt pozyskał już między innymi Marca Cucurellę oraz Bernardo Silvę. Mimo kilku głośnych transferów Florentino Perez nadal chce przeprowadzić jeszcze jeden ruch, który przyciągnie uwagę całego piłkarskiego świata.