Tonali wyceniony. 100 milionów nie wystarczy

Sandro Tonali w letnim okienku może zmienić klubowe barwy. Reprezentant Włoch znalazł się na celowniku kilku klubów. Newcastle wyceniło swoją gwiazdę. Szczegóły ujawnia Nicolo Schira.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Sandro Tonali

Tonali odjedzie za astronomiczną kwotę

Wszystko wskazuje na to, że Sandro Tonali po trzech latach opuści St. James’ Park. Defensywny pomocnik rozegrał już 110 spotkań w barwach Newcastle i chce podjąć kolejny krok w swojej karierze. W tym celu planuje zmienić klubowe barwy.

Reprezentant Włoch nie może narzekać na brak zainteresowania. W gronie klubów, które analizują sytuację 26-latka, znalazły się takie ekipy, jak Arsenal, Manchester City, Manchester United i Tottenham. Jeżeli były zawodnik Milanu opuści szeregi Srok, to niemal na pewno trafi do innego zespołu z Premier League.

Potencjalnego nowego pracodawcę Tonalego czeka ogromny wydatek. Nicolo Schira przekonuje, że Newcastle ustaliło cenę za swojego gwiazdora. The Toons nie zamierzają akceptować ofert poniżej 120 milionów euro.

Kontrakt jednokrotnego mistrza Serie A obowiązuje do końca sezonu 2027/28. To oznacza, że jego obecny klub ma coraz mniej czasu, by uzyskać z jego sprzedaży wspomnianą wyżej kwotę.

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