Lech i Górnik zaczynają walkę o LM
W sezonie 2026/27 Polskę w walce o awans do elitarnych zmagań reprezentują dwie najlepsze drużyny minionych rozgrywek Ekstraklasy. Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczynają drogę do marzeń od drugiej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów.
Kolejorz jeszcze przed startem losowania wiedział, że może trafić na takie zespoły, jak FC Ararat (Estonia)/Riga FC (Łotwa), KÍ Klaksvík (Wyspy Owcze)/FC Atert Bissen (Luksemburg), Tre Fiori FC (San Marino)/Larne FC (Irlandia Północna), Sabah FC (Azerbejdżan)/The New Saints FC (Walia), AGF Aarhus (Dania) lub Mjällby AIF (Szwecja). Natomiast Zabrzanie byli pewni, że zagrają z tureckim Fenerbahce lub austriackim Sturmem Graz.
Jako pierwszy swojego rywala poznał Lech. Mistrzowie Polski zmierzą się z AGF Aarhus (mistrz Danii). Z kolei Górnik zagra z Fenerbahce (wicemistrz Turcji). Premierowe spotkania drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów odbędą się 21 i 22 lipca. Rewanżowe starcia zostaną rozegrane tydzień później.
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Pełne zestawienie par 2. rundy el. LM:
- Mjällby AIF (Szwecja) – Lincoln Red Imps FC (Gibraltar) / Inter Club d’Escaldes (Andora)
- SP Tre Fiori (San Marino) / Larne FC (Irlandia Północna) – FK Crvena zvezda (Belgrad, Serbia)
- Sabah Baku (Azerbejdżan) / The New Saints FC (Walia) – FK Vardar (Macedonia Północna) / Kuopion Palloseura (Finlandia)
- KÍ Klaksvík (Wyspy Owcze) / FC Atert Bissen (Luksemburg) – Žalgiris Kowno (Litwa) / Drita Gnjilane (Kosowo)
- Århus GF (Dania) – Lech Poznań (Polska)
- Ararat Erywań (Armenia) / Riga FC (Łotwa) – Floriana FC (Malta) / Shamrock Rovers FC (Irlandia)
- FK Borac (Bośnia i Hercegowina) / Lewski Sofia (Bułgaria) – MŁ Witebsk (Białoruś) / Universitatea Craiova (Rumunia)
- Omonia Nikozja (Cypr) – Kajrat Ałmaty (Kazachstan) / FK Sutjeska (Czarnogóra)
- FC Thun 1898 (Szwajcaria) – GNK Dinamo (Zagrzeb, Chorwacja)
- Víkingur (Reykjavík, Islandia) / Győri ETO FC (Węgry) – Hapoel Beer Szewa (Izrael)
- FC Flora Tallin (Estonia) / Iberia 1999 Tbilisi (Gruzja) – ŠK Slovan Bratysława (Słowacja)
- Petrocub Hîncești (Mołdawia) / Egnatia Rrogozhinë (Albania) – NK Celje (Słowenia)
- Fenerbahçe SK (Turcja) – Górnik Zabrze (Polska)
- SK Sturm Graz (Austria) – Heart of Midlothian FC (Szkocja)