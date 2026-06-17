Lech Poznań i Górnik Zabrze już znają swoich rywali w drugiej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów. Wiemy, z kim zagrają mistrzowie i wicemistrzowie Polski.

SOPA Images Limited/ Alamy Na zdjęciu: Lech Poznań - Wisła Płock

Lech i Górnik zaczynają walkę o LM

W sezonie 2026/27 Polskę w walce o awans do elitarnych zmagań reprezentują dwie najlepsze drużyny minionych rozgrywek Ekstraklasy. Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczynają drogę do marzeń od drugiej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów.

Kolejorz jeszcze przed startem losowania wiedział, że może trafić na takie zespoły, jak FC Ararat (Estonia)/Riga FC (Łotwa), KÍ Klaksvík (Wyspy Owcze)/FC Atert Bissen (Luksemburg), Tre Fiori FC (San Marino)/Larne FC (Irlandia Północna), Sabah FC (Azerbejdżan)/The New Saints FC (Walia), AGF Aarhus (Dania) lub Mjällby AIF (Szwecja). Natomiast Zabrzanie byli pewni, że zagrają z tureckim Fenerbahce lub austriackim Sturmem Graz.

Jako pierwszy swojego rywala poznał Lech. Mistrzowie Polski zmierzą się z AGF Aarhus (mistrz Danii). Z kolei Górnik zagra z Fenerbahce (wicemistrz Turcji). Premierowe spotkania drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów odbędą się 21 i 22 lipca. Rewanżowe starcia zostaną rozegrane tydzień później.

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Pełne zestawienie par 2. rundy el. LM: