Łubik, Uryga, Starzyński? Mamy najnowsze informacje z Wisły Kraków!

13:35, 17. czerwca 2026 13:55, 17. czerwca 2026
Piotr Koźmiński
Piotr Koźmiński Źródło:  Goal.pl

Wisła Kraków awansowała do Ekstraklasy i szykuje kadrę do kolejnego sezonu. Coraz więcej wiadomo o przyszłości poszczególnych zawodników. Oto szczegóły.

Alan Uryga
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Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Alan Uryga

Cztery lata i wystarczy

Wisła Kraków wróciła z wakacji i rozpoczyna przygotowania do nowego sezonu, już w ramach rozgrywek Ekstraklasy. Dla „Białej Gwiazdy” będzie to powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej po 4 latach w 1. lidze.

A jak wygląda najnowsza sytuacja jeśli chodzi o kadrę zespołu? Najgorętszym tematem jest potencjalne przyjście Marcela Łubika. Jak informowaliśmy rano, Wiśle w tym temacie ubył poważny konkurent.

Jeszcze chwilkę trzeba poczekać

Teraz sytuacja wygląda tak: wiele wskazuje na to, że trzeba poczekać jeszcze chwilę, aż bramkarz przedłuży kontrakt z Augsburgiem. Wtedy „blokada zostanie zwolniona” i były golkiper Górnika Zabrze trafi do Wisły.

A co z pozostałymi piłkarzami, których przyszłość nie była jeszcze komunikowana? Wisła po wczorajszym pożegnaniu z Antonem Cziczkanem raczej nie planuje już dalszych odejść zawodników ze stricte pierwszej drużyny.

Po przedłużeniu kontraktów z Jamesem Igbekeme, Rafałem Mikulcem, Wiktorem Biedrzyckim, Bartoszem Jarochem oraz Jordim Sanchezem pozostaje jeszcze kwestia Marca Carbo. Hiszpan w ostatnim sezonie nie przeżywał najlepszych chwil pod Wawelem, ale niewykluczone, że będzie miał jeszcze szansę występu w tej koszulce.

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Uryga zostaje, Starzyński też

Bo choć nie ma jeszcze ostatecznej decyzji na „tak”, to Wisła nie zrezygnowała już definitywnie z jego usług. Tu trzeba więc jeszcze poczekać. W Krakowie bez cienia wątpliwości zostanie za to Alan Uryga. Z naszych informacji wynika, że defensorowi po awansie kontrakt przedłużył się automatycznie.

Pod Wawelem powinien też kontynuować grę Piotr Starzyński. Klub dał mu możliwość zostania w drugim zespole. Również w drugiej drużynie będzie występował Kacper Skrobański, a więc 21-letni środkowy obrońca.

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