Real Madryt chce kolejnego Portugalczyka. Nie tylko Bernardo Silva

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Ruben Dias przymierzany do Realu Madryt

Real Madryt sfinalizował już cztery głośne transfery, dochodząc do porozumienia z Denzlem Dumfriesem, Ibrahimą Konate, Bernardo Silvą oraz Markiem Cucurellą. Nowy szkoleniowiec ekipy Królewskich – Jose Mourinho – poprosił jednak władze stołecznego klubu o sprowadzenie jeszcze jednego środkowego obrońcy. Doświadczony trener uważa, że jego drużyna potrzebuje dodatkowego wzmocnienia w defensywie, zwłaszcza po odejściu Davida Alaby oraz w związku z problemami zdrowotnymi Edera Militao. Priorytetem jest pozyskanie zawodnika, który od razu podniesie poziom rywalizacji w zespole.

Jak poinformowała stacja „ESPN”, wysoko na liście życzeń Realu Madryt znajduje się Ruben Dias. Portugalski defensor jest podobno zainteresowany przeprowadzką na Santiago Bernabeu i nie wyklucza rozpoczęcia nowego etapu kariery. Ważną rolę w ewentualnych negocjacjach może odegrać jego agent – Jorge Mendes – który obecnie utrzymuje bardzo dobre relacje z prezesem hiszpańskiego giganta, Florentino Perezem. Z tego względu potencjalna transakcja wydaje się całkiem realna, o ile Manchester City będzie skłonny usiąść do rozmów dotyczących sprzedaży lidera swojej linii obrony.

Mierzący 187 centymetrów stoper z powodzeniem przywdziewa koszulkę ekipy Obywateli od września 2020 roku. Wówczas przeniósł się na Etihad Stadium za ponad 70 milionów euro z Benfiki Lizbona, gdzie rozpoczynał swoją piłkarską drogę. W minionej kampanii Ruben Dias rozegrał 33 spotkania i zdobył 2 bramki. Kontrakt 76-krotnego reprezentanta Portugalii z angielskim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, a aktualna wartość rynkowa zawodnika jest szacowana na około 55 milionów euro.