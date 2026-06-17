Portugalia zaczyna walkę o złoto. Kapaudi spróbuje zatrzymać Ronaldo

Portugalia rozpocznie rywalizację na mistrzostwach świata 2026 od meczu z Demokratyczną Republiką Konga. Spotkanie otwierające zmagania w grupie K odbędzie się w środę. Oto przewidywane składy.

ZUMA Press, Inc / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Portugalia chce mocnego startu na mundialu

Reprezentacja Portugalii wciąż czeka na pierwszy tytuł mistrza świata w swojej historii. Największy sukces osiągnęła w 1966 roku, gdy zajęła trzecie miejsce. Ostatni mundial zakończyła natomiast na etapie ćwierćfinału. Tegoroczny turniej ma być kolejną szansą dla bardzo silnego pokolenia portugalskich piłkarzy.

Faworytem środowego spotkania będą Portugalczycy, którzy dysponują zdecydowanie większym potencjałem kadrowym. Na ich drodze stanie jednak zespół pełen zawodników znanych z europejskich boisk. W barwach Demokratycznej Republiki Konga występują między innymi Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba czy Arthur Masuaku. W ofensywie największe zagrożenie mają stwarzać Yoane Wissa oraz Cedric Bakambu, najlepszy strzelec obecnej kadry.

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Roberto Martinez nie musi martwić się problemami zdrowotnymi przed pierwszym meczem turnieju. Wszystko wskazuje na to, że od pierwszej minuty wystąpi Cristiano Ronaldo, dla którego będzie to już 229. mecz w reprezentacji. 41-letni napastnik ma na koncie 143 gole dla drużyny narodowej i liczy na znacznie lepszy występ niż podczas mundialu w Katarze.

W podstawowym składzie Portugalii mają pojawić się również Nuno Mendes, Joao Neves oraz Vitinha, którzy niedawno sięgnęli po triumf w Lidze Mistrzów z Paris Saint-Germain. Od pierwszej minuty powinien zagrać także Bruno Fernandes po bardzo udanym sezonie w Manchesterze United.

Przewidywane składy na Portugalia – DR Konga

Portugalia: Diogo Costa; Cancelo, Dias, Inacio, Mendes; Joao Neves, Fernandes, Vitinha; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Pedro Neto.

DR Konga: Mpasi; Wan-Bissaka, Kapuadi, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku; Moutoussamy, Sadiki, Mukau; Wissa, Bakambu.