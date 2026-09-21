Szczęsny nie zagrał, Flick musiał się tłumaczyć. Ujawnił powód

FC Barcelona pokonała Sevillę (3:1), ale w bramce nie wystąpił Wojciech Szczęsny. Między słupkami stanął Dominik Livaković. Cytowany przez Sport Hansi Flick wyjaśnił swoją decyzję.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczesny

Szczęsny na ławce. Flick ujawnił, czym się kierował

FC Barcelona po siedmiu meczach w lidze ma na swoim koncie komplet zwycięstw. W tabeli La Liga wyprzedzają Real Madryt już o sześć punktów. W sobotę wieczorem pokonali na wyjeździe Sevillę (3:1). Pod nieobecność kontuzjowanego Joana Garcii spodziewano się, że między słupkami wystąpi Wojciech Szczęsny. To właśnie były reprezentant Polski zastąpił go w drugiej połowie spotkania z Racingiem Santander.

Hiszpańskie media były przekonane, że Flick postawi na Szczęsnego. Głównie za sprawą przedsezonowych wypowiedzi, w których podkreślał, że 36-latek jest numerem dwa wśród bramkarzy. Niespodziewanie od pierwszych minut zagrał jednak Dominik Livaković.

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Na konferencji prasowej Hansi Flick, cytowany przez dziennik Sport, musiał tłumaczyć się ze swojej decyzji. Przyznał, że tym razem zaufał przeczuciu, a nie analizie. Podkreślił jednak, że decyzja była jednorazowa, a nie stała. W meczu z Sevillą postawił po prostu na inne rozwiązanie.

– Czasem nie trzeba wszystkiego analizować. Trzeba kierować się intuicją. Miałem takie odczucie, więc podjąłem decyzję. Nie chodzi o to, że nie wierzymy w Szczęsnego. Uważaliśmy, że Livaković będzie lepszy. To jednorazowa sytuacja tylko na ten mecz. Była to jednak trudna decyzja – mówił Hansi Flick.

Niewykluczone, że Livaković w przyszłym sezonie zastąpi Szczęsnego w roli zmiennika Joana Garcii. Kontrakt polskiego bramkarza wygasa w czerwcu.