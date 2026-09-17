Lech dostał bolesną lekcję w Londynie. Crystal Palace nie miało litości

Lech Poznań nieudanie rozpoczął rywalizację w fazie zasadniczej Ligi Europy. Kolejorz przegrał na wyjeździe z Crystal Palace (0:4), tracąc większość goli jeszcze przed przerwą.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mikael Ishak

Lech Poznań rozbity w Londynie

Lech Poznań udał się do Londynu z nadzieją na sprawienie niespodzianki w starciu z Crystal Palace. Początek spotkania nie zwiastował jednak katastrofy. Chociaż gospodarze od pierwszych minut starali się przejąć kontrolę nad wydarzeniami na boisku. Kolejorz również miał swoje okazje, ale zabrakło skuteczności.

Już w drugiej minucie Mikael Ishak mógł otworzyć wynik. Po płaskim dograniu z prawej strony napastnik Lecha znalazł się kilka metrów przed bramką, lecz skiksował. Kilkanaście minut później Ishak ponownie doszedł do sytuacji strzeleckiej. Tym razem po dobrym podaniu w pole karne. Szwed uderzył jednak nad poprzeczką.

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Tymczasem w 10. minucie Crystal Palace objęło prowadzenie w kuriozalnych okolicznościach. Terry Yegbe wznowił grę z autu, ale podał piłkę wprost pod nogi Yere­my’ego Pino. Hiszpan bez większych problemów wbiegł w pole karne i pokonał bramkarza Lecha.

PREZENT OD LECHA! 🎁🥵



Yeremy Pino bezlitośnie wykorzystuje błąd i mamy gola dla Crystal Palace! ⚽#UEL pic.twitter.com/a66Pvn0cWr — Polsat Sport (@polsatsport) September 17, 2026

Kolejorz próbował odpowiedzieć, ale kolejne słowo należało do gospodarzy. Adam Wharton w 27. minucie dokładnie dośrodkował w pole karne, a Chris Richards wykorzystał swoją przewagę w powietrzu i strzałem głową podwyższył prowadzenie.

🚨 Chris Richards z drugim golem dla Crystal Palace!



Amerykanin głową wykończył rzut rożny i podwyższył prowadzenie ⚽👀#UEL pic.twitter.com/SRm8Gfv8q0 — Polsat Sport (@polsatsport) September 17, 2026

Problemy Lecha jeszcze pogłębiły się jeszcze przed przerwą. Pino w 33. minucie wpadł w pole karne, gdzie został sfaulowany przez Radosława Murawskiego. Sędzia bez wahania wskazał na jedenasty metr, a rzut karny na gola zamienił Jorgen Strand Larsen. Do przerwy Crystal Palace prowadziło zatem 3:0.

Po zmianie stron gospodarze nie musieli forsować tempa. Lech częściej utrzymywał się przy piłce i próbował szukać kontaktowego trafienia. Między innymi w 50. minucie Ishak uderzył zza pola karnego, ale prosto w bramkarza. Chwilę później Kolejorz przeprowadził kilka zmian, ale nie zmieniło to obrazu boiskowych wydarzeń.

Crystal Palace nadal kontrolowało sytuację. Z kolei tuż przed końcem rywalizację Eddie Nketiah ustalił wynik na 4:0. Gospodarze szybko wykorzystali tym samym grę w przewadze po czerwonej kartce dla Radosława Murawskiego za dwie żółte.