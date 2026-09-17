Carrick pod presją, a Man Utd reaguje. Zapadła ważna decyzja

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Manchester United nie traci wiary w Carricka

Manchester United nie rozpoczął sezonu w sposób, jakiego oczekiwano na Old Trafford. Zespół prowadzony przez Michaela Carricka stracił punkty już na początku rozgrywek, a jedną z najbardziej bolesnych wpadek była porażka z Hull City w pierwszym meczu sezonu.

Kolejnym problemem okazała się rywalizacja z Brighton w Pucharze Ligi Angielskiej. Czerwone Diabły prowadziły 2:0 już po dziesięciu minutach, ale mimo tak dobrego otwarcia nie zdołały utrzymać przewagi i ostatecznie pożegnały się z rozgrywkami. Wynik ten ponownie wywołał pytania o dyspozycję drużyny.

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Według wieści BBC Sport na ten moment nie ma jednak sygnałów, aby władze Manchesteru United rozważały zmianę na stanowisku trenera. Carrick dopiero w maju związał się z klubem dwuletnią umową. W związku z tym szybkie obarczenie go odpowiedzialnością za wszystkie problemy byłoby dla działaczy trudne do uzasadnienia.

W klubie większą uwagę mają zwracać na postawę samych zawodników. Wśród piłkarzy, którzy nie prezentują obecnie poziomu z poprzedniego sezonu, wymienieni zostali Matheus Cunha oraz Diogo Dalot. Lista nie jest jednak zamknięta. Ekipa z Old Trafford wierzy zatem, że poprawa musi nastąpić przede wszystkim na boisku, a obecny trener nadal otrzymuje czas na uporządkowanie sytuacji.

Tymczasem już w najbliższy weekend Man Utd rozegra kolejne spotkanie. Tym razem zmierzy się na Craven Cottage z Fulham. Spotkanie odbędzie się w niedzielę 20 września o godzinie 17:30.