Barcelona i Man Utd ruszają po 15-latka. Norwegia już o nim mówi

22:22, 17. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  TV 2

FC Barcelona zainteresowała się 15-letnim Gabrielem Rajkoviciem. Według informacji TV 2 młody napastnik Valerengi znajduje się również na radarze Manchesteru United.

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Barcelona znalazła perełkę w Norwegii

FC Barcelona uważnie przygląda się sytuacji norweskiego talentu, który mimo zaledwie 15 lat zdążył już zwrócić na siebie uwagę poza ojczyzną. Gabriel Rajković jest obecnie jednym z najciekawszych młodych zawodników występujących w Eliteserien.

Według informacji TV 2 sternicy Barcelony nie są jednak jedynym europejskim gigantem zainteresowanym napastnikiem. W gronie klubów monitorujących jego rozwój znajduje się również Manchester United. Na ten moment żadna z zainteresowanych ekip nie wysunęła się jednak na prowadzenie w walce o podpis nastolatka.

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Rajković w tym sezonie zdążył już zapisać się w historii norweskiej ekstraklasy. Został najmłodszym zawodnikiem, który kiedykolwiek pojawił się na boiskach Eliteserien. W obecnych rozgrywkach rozegrał 13 spotkań ligowych i zdobył dwie bramki.

Szczególną uwagę zwrócono na niego podczas spotkania Valerengi z Sarpsborgiem 08. Rajković pojawił się w kluczowym momencie na boisku i w doliczonym czasie gry zdobył bramkę, która dała jego drużynie remis 2:2. Co ciekawe, nastolatek nie ukrywał wcześniej, że jako dziecko kibicował właśnie Czerwonym Diabłom. Teraz jego rozwój śledzą zarówno Anglicy, jak i Katalończycy.

Gdyby transfer z udziałem piłkarza doszedł do skutku, mógłby to być kolejny wielki talent z ligi norweskiej, który wypłynął na szerokie wody. Tym samym Rajković mógłby spróbować pójść podobną drogą, którą wcześniej obrali Martin Odegaard czy Erling Haaland. Każdy z graczy jest dzisiaj kluczową postacią odpowiednio w Arsenalu czy Manchesteru City.

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