PSG – Barcelona: typy, kursy, statystyki (20.10.2026)

Sprawdź typy bukmacherskie i statystyki na mecz PSG z Barceloną. Analizujemy xG, formę, absencje oraz kursy u bukmacherów.

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze PSG

Paris Saint-Germain Barcelona Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 października 2026 13:30

Rozgrywki Ligi Mistrzów wkraczają w 3. kolejkę, a jej najważniejszym wydarzeniem jest starcie PSG z Barceloną w stolicy Francji. Obie ekipy mają na koncie po dwa zwycięstwa w fazie ligowej. Gospodarze powalczą o przedłużenie serii trzynastu meczów bez porażki w europejskich rozgrywkach.

Typy na mecz PSG – Barcelona

Typ 1: Zwycięstwo PSG

Kurs: 2.40

2.40 Bukmacher: Superbet

Superbet Argumentacja: Barcelona nie zachowała czystego konta w żadnym z ostatnich 9 wyjazdowych spotkań Ligi Mistrzów, tracąc w nich 18 goli. Wysoko ustawiona linia obrony Katalończyków sprzyja szybkim atakom Paryżan, którzy wykorzystują takie błędy z maksymalną skutecznością. Ponadto PSG wygrało dwa ostatnie bezpośrednie starcia obu drużyn.

Typ 2: Bet Builder – PSG powyżej 1 gola i Barcelona powyżej 1 gola

Kurs: 2.15

2.15 Argumentacja: Po dziesięciu spotkaniach tego sezonu Barcelona notuje średnią 4,3 zdobytej bramki na mecz. PSG w analogicznym czasie osiągnęło wskaźnik 2,3 gola. Obie formacje oddały łącznie blisko 100 strzałów (PSG 50, Barcelona 46) w dotychczasowych 180 minutach tegorocznej Ligi Mistrzów. Ogromny potencjał ofensywny w połączeniu ze słabościami w defensywie zwiastuje bardzo otwarty mecz.

Typ 3: Obie drużyny strzelą gola w 1. połowie i w 2. połowie

Kurs: 5.00

5.00 Argumentacja: Azjatycka linia goli na to spotkanie wynosi 4.0, co wprost odzwierciedla oczekiwania bukmacherów na wynik overowy. Średnia bramek w ostatnich pięciu starciach H2H to równe 4,0 na mecz. Dodatkowo, w każdym z ostatnich sześciu spotkań PSG z Barceloną, obie drużyny trafiały do siatki.

Forma, statystyki i przewidywania

Brak kalkulacji oraz ofensywne usposobienie obu drużyn w fazie przejścia (transition) czynią rynki bramkowe głównym obiektem analizy. Modele analityczne i rynkowe wyceny dają lekką przewagę gospodarzom, szacując prawdopodobieństwo ich zwycięstwa na 41% w linii 1X2.

Projekcje matematyczne modelu BETSiE:

Prawdopodobieństwo wygranej: PSG (48,4%) | Remis (20,9%) | Barcelona (30,8%).

PSG (48,4%) | Remis (20,9%) | Barcelona (30,8%). Oczekiwana liczba goli w meczu: PSG (1,93) | Barcelona (1,51) | Łącznie (3,44).

Kluczowe wskaźniki przedmeczowe:

PSG (Europejskie puchary): Śr. goli zdobytych: 2,85 | Śr. goli straconych: 1,31 | Obecna passa: 13 meczów bez porażki (9 wygranych).

Śr. goli zdobytych: 2,85 | Śr. goli straconych: 1,31 | Obecna passa: 13 meczów bez porażki (9 wygranych). Barcelona (Sezon 26/27): Śr. goli zdobytych we wszystkich rozgrywkach: 4,30 | Wykreowane xG w LM: 4,83 (przełożone na 9 strzelonych goli).

Śr. goli zdobytych we wszystkich rozgrywkach: 4,30 | Wykreowane xG w LM: 4,83 (przełożone na 9 strzelonych goli). Barcelona (Liga Mistrzów – wyjazdy): Seria meczów bez czystego konta: 9 | Stracone gole w tej serii: 18.

Seria meczów bez czystego konta: 9 | Stracone gole w tej serii: 18. Historia H2H: Barcelona zdobyła dokładnie jednego gola w 4 z 5 ostatnich meczów przeciwko PSG.

Wysoka skuteczność strzelecka Barcelony w Lidze Mistrzów (9 goli w dwóch spotkaniach) wynika z drastycznego przekroczenia wskaźnika oczekiwanych bramek – realne xG drużyny wynosiło zaledwie 4,83. Bardzo wysoko ustawiona linia obrony zespołu Hansiego Flicka jest podatna na bezpośrednie ataki. PSG notowało z kolei niższe xG od rywala w 9 z 10 ostatnich europejskich spotkań, a i tak wygrało siedem z nich, co potwierdza ich niesamowitą kliniczność. Ousmane Dembele zanotował już 3 gole i 3 asysty w LM, stając się kluczowym elementem kontr, co wprost prowadzi do typu na podwójny BTTS.

Sytuacja kadrowa i absencje

Trener Luis Enrique zaplanował prawdopodobnie dwie zmiany w stosunku do wyjazdowego zwycięstwa nad Manchesterem City – Joao Neves i Khvicha Kvaratskhelia mają zagrać od pierwszej minuty. W zespole z Katalonii do wyjściowej jedenastki gotowi są Raphinha (najlepszy strzelec klubu w LM z 2 trafieniami) i Eric Garcia. W środku pola pojawi się prawdopodobnie Dani Olmo w miejsce Fermina Lopeza.

Przewidywane składy:

PSG (4-3-3): Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Ruiz, Neves, Vitinha, Kvaratskhelia, Doue, Dembele.

Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Ruiz, Neves, Vitinha, Kvaratskhelia, Doue, Dembele. Barcelona (4-3-3): J. Garcia, E. Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Pedri, Olmo, Rodri, Yamal, Raphinha, Gordon.

Absencje i wykluczenia:

PSG: Senny Mayulu.

Senny Mayulu. Barcelona: F. de Jong, R. Bardghji, A. Christensen.

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