Barcelona wybrała cel. Flick poprosił Deco o transfer

FC Barcelona ma już określony cel na kolejne okno transferowe. Z doniesień dziennika Sport wynika, że Hansi Flick poprosił Deco o transfer środkowego obrońcy z dużym doświadczeniem.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick żąda transferu nowego obrońcy do Barcelony

FC Barcelona poczyniła latem poważne inwestycje, wzmacniając kadrę pierwszego zespołu. Na transfery przeznaczyli ponad 180 milionów euro. Największa uwaga skupiła się na zawodnikach ofensywnych. Do drużyny dołączyli m.in. Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Rodri czy Gabriel Jesus. W kolejnych miesiącach zmiany mają dotknąć formację defensywną. Potrzebni będą nie tylko boczni obrońcy, ale także stoperzy.

Z informacji dziennika Sport wynika, że po rozmowie Hansiego Flicka i Deco w klubie ustalono priorytet transferowy. Najważniejszym zadaniem na rynku transferowym będzie sprowadzenie środkowego obrońcy o dużym doświadczeniu. Właśnie takiego gracza chce niemiecki szkoleniowiec.

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Poszukiwania stopera do katalońskiego klubu to nic nowego. Flick prosił o środkowego obrońcę już latem 2025 roku, gdy z klubem pożegnał się Inigo Martinez. Jego brak był widoczny w poprzednim sezonie, a dodatkowo mocno uszczuplił głębię składu na newralgicznej pozycji. Latem Duma Katalonii była zainteresowana Alessandro Bastonim, lecz ostatecznie transfer spalił na panewce. Niewykluczone jednak, że Włoch wciąż jest jedną z opcji transferowych.

Cały czas trzeba mieć jednak na uwadze niepewną sytuację finansową, a konkretnie budżet płac. Z tego powodu pole manewru jest dużo mniejsze w kontekście wyboru nowego stopera. Zimowe okno transferowe otworzy się 1 stycznia 2027 roku i potrwa do końca miesiąca.