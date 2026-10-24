Mourinho odpowiedział na słowa Flicka. Tak postrzega trenera Barcelony

Hansi Flick nie szczędził pochwał w kierunku Jose Mourinho podczas konferencji prasowej przed El Clasico. O szkoleniowcu FC Barcelony pozytywnie mówił również Portugalczyk.

fot. dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Flick i Mourinho wymienili się uprzejmościami

W ostatnich dniach najważniejszym tematem w mediach jest nadchodzące El Clasico. Już w niedzielę (25 października) FC Barcelona i Real Madryt spotkają się w pierwszym klasyku w sezonie 2026/2027. Spotkanie będzie miało ogromną stawkę, ponieważ już na starcie rozgrywek Katalończycy mogą uciec rywalom na dziewięć punktów w tabeli. Królewscy muszą więc zrobić wszystko, co w ich mocy, aby uniknąć porażki.

Konferencja prasowa obu trenerów odbyła się w sobotę, czyli dzień przed wielkim meczem. Hansi Flick na pytanie o Jose Mourinho wypowiedział się o Portugalczyku w samych superlatywach. Mniej wylewny był The Special One, choć i on okazał duży szacunek swojemu konkurentowi.

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– Nie rozumiem, czemu zadajecie mi takie pytania. To świetny trener, który wykonuje fantastyczną pracę. Nic więcej nie mogę powiedzieć – odparł Jose Mourinho, cytowany przez dziennik Marca.

Flick i Mourinho spotkali się do tej pory tylko jeden raz. W 2019 roku w Lidze Mistrzów prowadzony przez niemieckiego trenera Bayern pokonał Tottenham (3:1). Po prawie siedmiu latach ponownie obaj szkoleniowcy zmierzą się w bezpośrednim starciu. Jednocześnie będzie to pierwsze od trzynastu lat El Clasico z Mourinho na ławce trenerskiej. Za czasów pierwszej kadencji jego debiut w klasyku skończył się wysoką porażką (0:5).