Real Madryt ogłosił kadrę na El Clasico. Oto wybrańcy Mourinho

Real Madryt zagra w niedzielę na wyjeździe z FC Barceloną w ramach El Clasico. Jose Mourinho ogłosił kadrę na hiszpański klasyk. W prestiżowym spotkaniu nie wystąpi Vinicius Junior.

fot. Alexandre Sousa / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Kadra Realu Madryt na El Clasico. Nie ma Viniciusa Juniora

Real Madryt ma już za sobą jedno z najtrudniejszych spotkań w La Liga, czyli mecz z Atletico Madryt. W derbowym starciu podopieczni Jose Mourinho przegrali na wyjeździe (1:2). Tym razem zmierzą się z FC Barceloną, a więc odwiecznym rywalem. Mecz zostanie rozegrany na Spotify Camp Nou. Będzie to pierwsze z co najmniej dwóch El Clasico w sezonie 2026/2027. Kolejne są możliwe potencjalnie w Pucharze Króla i Superpucharze Hiszpanii.

W sobotę, czyli dzień przed pierwszym gwizdkiem Real Madryt opublikował oficjalną kadrę na El Clasico. Wśród dwudziestu trzech wybrańców Mourinho zabrakło Viniciusa Juniora. Brazylijczyk jest zawieszony za czerwoną kartkę w starciu z Villarrealem, co było efektem pociągnięcia rywala za włosy. Zabrakło także kontuzjowanych Rodrygo, Raula Asencio oraz Ferlanda Mendy’ego.

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Poza wymienionymi powyżej zawodnikami reszta składu pozostaje do dyspozycji Jose Mourinho. Portugalczyk będzie mógł skorzystać z usług takich graczy jak Kylian Mbappe, Yan Diomande, Jude Bellingham, Fede Valverde, Marc Cucurella, Antonio Rudiger czy Thibaut Courtois.

Kadra Realu Madryt na El Clasico:

Bramkarze: Courtois, Lunin, Mestre

Obrońcy: Militao, Huijsen, Trent, Konate, Cucurella, Carreras, Rudiger, Dumfries

Pomocnicy: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Guler, Bernardo, Pitarch

Napastnicy: Endrick, Mbappe, Espi, Brahim, Diomande