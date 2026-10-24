Mourinho nie wahał się ani chwili. Poszło o Yamala

17:53, 24. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.com

Real Madryt, jeśli chce wygrać z FC Barceloną, będzie musiał znaleźć sposób na zatrzymanie Lamine Yamala. Na konferencji prasowej Jose Mourinho został zapytany o plan na powstrzymanie piłkarza. Jego odpowiedź nie zostawia wątpliwości.

Jose Mourinho
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SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Plan na Yamala? Tego Real Madryt na pewno nie zrobi

Real Madryt czeka trudne zadanie, ponieważ ich najbliższym rywalem w ramach 10. kolejki La Liga będzie FC Barcelona. Katalończycy imponują formą przed El Clasico. W dotychczasowych dwunastu spotkaniach we wszystkich rozgrywkach odnieśli jedenaście zwycięstw i tylko raz przegrali. Co ciekawe, wszystkie wygrane były serią jedenastu zwycięstw. Jedyna porażka miała miejsce kilka dni temu przeciwko PSG w Lidze Mistrzów.

Dla porównania Królewscy spisują się również dobrze, ale na swoim koncie mają już dwie porażki w lidze, przez co tracą sześć punktów do Katalończyków. Poza wybitną formą zespołu Hansiego Flicka drużyna z Madrytu musi uważać jeszcze na jedną rzecz, a właściwie na jednego zawodnika – Lamine Yamala.

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Yamal jest w świetnej formie, o czym świadczy fakt, że strzelił już 10 bramek i zaliczył 10 asyst w 12 meczach. Na konferencji prasowej Jose Mourinho został zapytany o plan na zatrzymanie nastolatka. Odpowiedź szkoleniowca Los Blancos nie pozostawia wątpliwości – Real nie porzuci przez to swojej tożsamości.

Wszyscy piłkarze Barcelony są bardzo dobrzy i to samo dotyczy zawodników Realu Madryt. Lamine Yamal jest znakomitym piłkarzem, a takich zawodników trzeba szanować. Istnieje jednak różnica między szacunkiem do rywala a zmianą własnego planu gry, ustawienia taktycznego i rezygnacją ze swojej tożsamości. Nie zamierzamy tego robić. Ani ze względu na Lamine’a Yamala, ani na żadnego innego piłkarza o równie wyjątkowych umiejętnościach – stwierdził Jose Mourinho, cytowany przez serwis Goal.com.

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