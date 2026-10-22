Man United wybrał wymarzonego trenera. Może zastąpić Carricka

19:24, 22. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Mark Douglas

Manchester United lada moment może zmienić trenera. Michael Carrick jest jeden mecz od zwolnienia. Jak donosi Mark Douglas, wymarzonym szkoleniowcem Czerwonych Diabłów ma być Unai Emery.

Michael Carrick
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Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Unai Emery wymarzonym trenerem Man United

Manchester United przeżywa koszmarne deja vu. Po raz kolejny początek sezonu nie układa się po myśli 20-krotnego mistrza Anglii. Nie dość, że mają na swoim koncie passę siedmiu meczów z rzędu bez zwycięstwa, to na dodatek zostali zmiażdżeni przez Como w Lidze Mistrzów aż (1:4). Atmosfera w klubie jest daleka od pozytywnej, o czym świadczą medialne uszczypliwości Bruno Fernandesa w kierunku Michaela Carricka, a więc trenera zespołu.

Carrick i jego przyszłość to duży znak zapytania. Posada angielskiego trenera wisi na włosku. Zarząd dał mu ostatnią szansę, ponieważ 45-latek ma poprowadzić drużynę w najbliższym meczu z Bournemouth. Od wyniku tego spotkania zależeć będzie przyszłość byłego piłkarza.

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W międzyczasie media łączą z klubem wielu trenerów. Jednym z kandydatów jest m.in. Antonio Conte. Inną opcją może być Julian Nagelsmann, który ma być gotowy na powrót do pracy i chciałby przejąć Man United. Jeszcze innego następcę Carricka wskazał Mark Douglas z serwisu The I Paper Sport.

Jego zdaniem zarząd Czerwonych Diabłów upatruje wymarzonego trenera w osobie Unaia Emery’ego. Hiszpan obecnie pracuje w Aston Villi, z którą jest związany od listopada 2022 roku. Pod jego wodzą The Villans zdobyli Ligę Europy w sezonie 2025/2026. Co ciekawe, był to jego piąty triumf w tych rozgrywkach. Wcześniej wygrywał je z Villarrealem oraz trzykrotnie z Sevillą. Jest uznawany za specjalistę od Ligi Europy.

Emery na swoim koncie ma również pracę z PSG, z którym był mistrzem Francji. Odpowiadał także za wyniki Arsenalu oraz Valencii.

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