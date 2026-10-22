Man United wybrał wymarzonego trenera. Może zastąpić Carricka

Manchester United lada moment może zmienić trenera. Michael Carrick jest jeden mecz od zwolnienia. Jak donosi Mark Douglas, wymarzonym szkoleniowcem Czerwonych Diabłów ma być Unai Emery.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Unai Emery wymarzonym trenerem Man United

Manchester United przeżywa koszmarne deja vu. Po raz kolejny początek sezonu nie układa się po myśli 20-krotnego mistrza Anglii. Nie dość, że mają na swoim koncie passę siedmiu meczów z rzędu bez zwycięstwa, to na dodatek zostali zmiażdżeni przez Como w Lidze Mistrzów aż (1:4). Atmosfera w klubie jest daleka od pozytywnej, o czym świadczą medialne uszczypliwości Bruno Fernandesa w kierunku Michaela Carricka, a więc trenera zespołu.

Carrick i jego przyszłość to duży znak zapytania. Posada angielskiego trenera wisi na włosku. Zarząd dał mu ostatnią szansę, ponieważ 45-latek ma poprowadzić drużynę w najbliższym meczu z Bournemouth. Od wyniku tego spotkania zależeć będzie przyszłość byłego piłkarza.

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W międzyczasie media łączą z klubem wielu trenerów. Jednym z kandydatów jest m.in. Antonio Conte. Inną opcją może być Julian Nagelsmann, który ma być gotowy na powrót do pracy i chciałby przejąć Man United. Jeszcze innego następcę Carricka wskazał Mark Douglas z serwisu The I Paper Sport.

Jego zdaniem zarząd Czerwonych Diabłów upatruje wymarzonego trenera w osobie Unaia Emery’ego. Hiszpan obecnie pracuje w Aston Villi, z którą jest związany od listopada 2022 roku. Pod jego wodzą The Villans zdobyli Ligę Europy w sezonie 2025/2026. Co ciekawe, był to jego piąty triumf w tych rozgrywkach. Wcześniej wygrywał je z Villarrealem oraz trzykrotnie z Sevillą. Jest uznawany za specjalistę od Ligi Europy.

Emery na swoim koncie ma również pracę z PSG, z którym był mistrzem Francji. Odpowiadał także za wyniki Arsenalu oraz Valencii.