Żukowski w formie! Dublet Polaka na zapleczu Bundesligi [WIDEO]

16:07, 24. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Mateusz Żukowski strzelił dwie bramki w 2. Bundeslidze. Magdeburg wysoko pokonał Karlsruher (6:1). Dla reprezentanta Polski było to czwarte i piąte trafienie w tym sezonie w rozgrywkach ligowych.

Mateusz Żukowski
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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Żukowski

Magdeburg miażdży Karlsruher. Żukowski z dwiema bramkami

Mateusz Żukowski ma za sobą kolejny udany występ w barwach Magdeburga. Do tej pory mógł pochwalić się trzema bramkami w ośmiu meczach, lecz po sobotnim spotkaniu jego dorobek bramkowy znacznie się powiększył. Przed własną publicznością jego zespół pokonał Karlsruher aż (6:1). Reprezentant Polski strzelił dwa z sześciu goli. Co ciekawe, obie bramki padły z jedenastego metra po podyktowaniu rzutu karnego.

Pierwsza bramka padła w 39. minucie. Żukowski oddał mocny strzał w prawą stronę, kompletnie myląc bramkarza, który rzucił się w przeciwnym kierunku.

Po zmianie stron ponownie jako pierwszy strzelał reprezentant Polski. Kolejną jedenastkę wykorzystał w 51. minucie. Tym razem Żukowski strzelił w lewy dolny róg, a bramkarz wyczuł jego zamiary, lecz strzał był na tyle precyzyjny, że nie był w stanie udanie interweniować.

Żukowski ma na swoim koncie już pięć bramek w 2. Bundeslidze. W efekcie wskoczył do czołówki klasyfikacji strzelców. Tyle samo goli co Polak ma pięciu innych zawodników. Przed nim są jeszcze klubowy kolega Emmanuel Iyoha (6) oraz Mohamed Ali Zoma (7) i Felix Klaus (7).

Magdeburg po dziewięciu spotkaniach ligowych zajmuje 4. miejsce w tabeli z dorobkiem 16 punktów. Przed nimi są Wolfsburg, Norymbergia i Hertha.

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