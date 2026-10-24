Żukowski w formie! Dublet Polaka na zapleczu Bundesligi [WIDEO]

Magdeburg miażdży Karlsruher. Żukowski z dwiema bramkami
Mateusz Żukowski ma za sobą kolejny udany występ w barwach Magdeburga. Do tej pory mógł pochwalić się trzema bramkami w ośmiu meczach, lecz po sobotnim spotkaniu jego dorobek bramkowy znacznie się powiększył. Przed własną publicznością jego zespół pokonał Karlsruher aż (6:1). Reprezentant Polski strzelił dwa z sześciu goli. Co ciekawe, obie bramki padły z jedenastego metra po podyktowaniu rzutu karnego.
Pierwsza bramka padła w 39. minucie. Żukowski oddał mocny strzał w prawą stronę, kompletnie myląc bramkarza, który rzucił się w przeciwnym kierunku.
Po zmianie stron ponownie jako pierwszy strzelał reprezentant Polski. Kolejną jedenastkę wykorzystał w 51. minucie. Tym razem Żukowski strzelił w lewy dolny róg, a bramkarz wyczuł jego zamiary, lecz strzał był na tyle precyzyjny, że nie był w stanie udanie interweniować.
Żukowski ma na swoim koncie już pięć bramek w 2. Bundeslidze. W efekcie wskoczył do czołówki klasyfikacji strzelców. Tyle samo goli co Polak ma pięciu innych zawodników. Przed nim są jeszcze klubowy kolega Emmanuel Iyoha (6) oraz Mohamed Ali Zoma (7) i Felix Klaus (7).
Magdeburg po dziewięciu spotkaniach ligowych zajmuje 4. miejsce w tabeli z dorobkiem 16 punktów. Przed nimi są Wolfsburg, Norymbergia i Hertha.