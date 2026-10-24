Barcelona wybrała pierwszy transfer w 2027 roku. Absolutna gwiazda

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Nico Paz celem transferowym FC Barcelony

FC Barcelona coraz śmielej poczyna sobie na rynku transferowym. W minione lato przeznaczyli na wzmocnienia ponad 180 milionów euro. Zdaniem wielu ekspertów sytuacja dot. Finansowego Fair-Play jest praktycznie rozwiązana, więc można spodziewać się w najbliższej przyszłości kolejnych dużych ruchów. Niewykluczone, że pierwszym z nich będzie transfer absolutnej gwiazdy młodego pokolenia, o której myśli również Real Madryt.

Jak poinformował Francois Gallardo z El Chiringuito TV, Barcelona ma ruszyć latem przyszłego roku po Nico Paza. Byłby to spory cios dla odwiecznego rywala, czyli ekipy Los Blancos, która wiąże z Argentyńczykiem duże plany. Warto dodać, że tego lata sprzedali go do Como za 66 mln euro.

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Historia ofensywnego pomocnika i Realu Madryt jest dość zawiła. Latem 2024 roku odszedł za drobne pieniądze do Como, ale Królewscy zachowali możliwość wykupu za mniej niż 10 milionów euro. Jednocześnie mieli pierwszeństwo wykupu piłkarza na wypadek, gdyby inne kluby chciały go ściągnąć. Finalnie latem tego roku wykupili go z włoskiego zespołu, ale momentalnie sprzedali z powrotem, generując bardzo duży zysk finansowy.

Nico Paz od momentu dołączenia do Como zachwyca na boiskach Serie A. Nic więc dziwnego, że kolejny klub taki jak Barcelona zwrócił na niego uwagę. Wcześniej łączono go również z Interem Mediolan, a także topowymi drużynami Premier League. W tym sezonie wystąpił w 10 meczach, w których strzelił 4 gole i zanotował 7 asyst. Jest wyceniany na 80 milionów euro.