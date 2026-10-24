Flick podsumował Mourinho. Ale słowa przed El Clasico

17:44, 24. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  AS

FC Barcelona podejmie Real Madryt w ramach 10. kolejki La Liga. Przed El Clasico na konferencji prasowej Hansi Flick ujawnił, co myśli o Jose Mourinho. Wypowiedział się o nim z wielkim szacunkiem.

Hansi Flick
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fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick wypowiedział się z szacunkiem o Mourinho

Hansi Flick i Jose Mourinho po raz pierwszy w karierze staną naprzeciwko siebie w tak prestiżowym meczu, jakim jest El Clasico. Wcześniej mieli już okazję rywalizować w bezpośrednim spotkaniu. W grudniu 2019 roku spotkali się w Lidze Mistrzów, gdy pracowali kolejno w Bayernie Monachium oraz Tottenhamie. Tamten mecz w fazie grupowej zakończył się zwycięstwem niemieckiego szkoleniowca (3:1).

W niedzielę (25 października) obaj przystąpią do kolejnego w karierze El Clasico, lecz pierwszego między sobą. Nic więc dziwnego, że na konferencji prasowej dziennikarze wypytywali Flicka, co sądzi na temat Mourinho. Odpowiedź trenera Katalończyków była pełna szacunku.

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Mam ogromny szacunek do Mourinho. Jeśli ktoś przez tyle lat prowadzi drużyny na tak wysokim poziomie, to świadczy o jego wielkiej klasie trenerskiej. Udowodnił swoje umiejętności we wszystkich klubach, w których pracował. Każdy z niemieckich piłkarzy, którzy z nim współpracowali, wypowiada się o nim w samych superlatywach. To znakomity trener, którego traktuję jak kolegę po fachu. Jest też wspaniałym człowiekiem – mówił Hansi Flick.

Na ten moment w tabeli wyżej plasuje się FC Barcelona, która po 9. kolejkach wyprzedza Real Madryt o sześć punktów. Potencjalne zwycięstwo sprawi, że wypracują sobie przewagę dziewięciu punktów. Na tak wczesnym etapie sezonu będzie to już pokaźna zaliczka w walce o mistrzostwo Hiszpanii.

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